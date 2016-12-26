​Центр города парализовало: скорость на площади Ленина упала до 2 км/ч

Днем 26 декабря центр Новосибирска попал в очень медленную пробку.


Около 15 часов на сервисе Яндекс.Пробки отметилось два ДТП — на Красном проспекте по двум сторонам от пл. Ленина. Между авариями скорость потока упала до 2 км/ч на полосе в сторону пл. Калинина. Кроме того, длинный затор образовался на этом направлении от развязки у автовокзала до ул. Орджоникидзе.


Помимо того, пробка образовалась на подъезде к пл. Ленина со стороны ул. Кирова — она протянулась на 2,5 км от ул. Кирова.


Центр города парализовало: скорость на площади Ленина упала до 2 км/ч (схема)


Другие улицы и направления в центре тоже оказались в трудной дорожной ситуации — затор с разной интенсивностью протянулся по Красному проспекту со стороны пл. Калинина до пл. Ленина.


Центр города парализовало: скорость на площади Ленина упала до 2 км/ч (схема)


Низкая скорость была также на ул. Максима Горького, Орджоникидзе и Депутатская.


Центр города парализовало: скорость на площади Ленина упала до 2 км/ч (схема)


Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Елена Громкова
Фото yandex.ru/maps

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