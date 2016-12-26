Новосибирец показал полицейским ягодицы и лишился 10 % зарплаты

В Новосибирске суд приговорил к 7 месяцам исправительных работ мужчину, который при задержании демонстративно снял штаны.





«Оголил свои ягодицы и начал демонстрировать их ФИО8 и ФИО9 (личности полицейских суд не раскрывает. — О.Х.), тем самым публично давая в неприличной форме отрицательную оценку им как представителям власти, так и гражданам, унижая тем самым их честь и достоинство в неприличной форме», — описывается поведение мужчины в приговоре мирового судьи 5-го судебного участка Советского судебного района Новосибирска.





Как поясняется в приговоре, во время патрулирования микрорайона ОбьГЭС двое сотрудников ППС заметили на ул. 40 Лет Комсомола мужчину, который нецензурно ругался. Судя по внешним признакам, он был пьян. Один из полицейских подошел к нарушителю и пригласил его в служебную машину, чтобы увезти в полицию для составления протокола. Нарушитель не подчинился, поэтому полицейские были вынуждены надеть на него наручники, а потом доставить в пункт полиции «Левые Чемы». Это задержанному не понравилось, поэтому в служебном кабинете он начал материться на полицейских, а потом и вовсе снял штаны.







В суде мужчина полностью признал свою вину. 6 декабря мировой судья признал подсудимого виновным по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и приговорил его к 7 месяцам исправительных работ. При этом 10 % его заработка пойдут в доход государства. В приговоре уточняется, что до этого мужчина нигде не работал и ранее был судим.







Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о приговоре новосибирцу, который, будучи пьян, обматерил полицейских возле подъезда, а потом упал на снег и попытался изобразить приступ гипертонии.