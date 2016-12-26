Ребенок обжег лицо и руки во время запуска петарды

Ребенок обжег лицо и руки во время запуска петарды

12-летний мальчик в Ленинском районе Новосибирска неудачно запустил петарду и получил ожоги.


Сейчас подросток находится в больнице. «Это произошло в пятницу, 23 декабря. Подросток поджег петарду и госпитализирован с ожогами 2-й и 3-й степени. У него ожог головы, шеи и рук на площади 7%», — рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по НСО.


По данным МЧС, это первый пострадавший от ожогов из-за петард в этом году. За весь прошлый год из-за пиротехники в больницу попали 5 человек.


Отдел надзорной деятельности и профилактической работы напоминает новосибирцам, что нужно быть осторожными с пиротехникой. 


«Перед использованием следует заранее четко определить, где вы будете запускать фейерверк. Убедитесь, что в опасной зоне не находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода. Запрещено запускать салюты с рук и подходить к петардам, если они не сработали, а также наклоняться над петардами», — отметили в МЧС. 

Анна Наумцева
Фото Александра Ощепкова

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