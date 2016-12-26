​В Новосибирске прошел первый корпоратив для фрилансеров

В недавно открытом концептуальном ресторане «Ильин Кафе» 25 декабря прошло не менее концептуальное мероприятие — корпоратив фрилансеров. 


В Новосибирске прошел первый корпоратив для фрилансеров (фото)


«Поскольку я сама являюсь специалистом, не привязанным к одному рабочему месту, уже который год ощущаю небольшую зависть к тому, что для линейных сотрудников компании проводят корпоративы, а доля фрилансера — одинокая посиделка в баре», — рассказала об идее создания корпоратива его организатор Оксана Жаманакова.


На корпоратив пригласили дизайнеров, пиарщиков, организаторов событий, фотографов, индивидуальных предпринимателей. 


Но по факту пришли те, кто хотел — доказательств профессионального одиночества на входе не требовали.


В Новосибирске прошел первый корпоратив для фрилансеров (фото)


«Пришло 40 человек. Как оказалось, в некоторых компаниях сократили бюджеты на корпоративы, людям не хватило новогоднего праздника, и они тоже решили прийти. Единственное, что помешало принять всех желающих, — ограниченное количество мест. Билет на корпоратив стоил 1500 руб., в стоимость вошел ужин от шеф-повара, бокал вина и праздничная программа». 


Вместо традиционного Деда Мороза в красном халате к собравшимся вышел ведущий в костюме с галстуком, назвавший себя Дед Лайном, 


а программа состояла из конкурсов, обыгрывавших идею фриланса. Вроде стандартной задачи заказчика: «Нарисуй то, не знаю, что, но чтобы мне понравилось». 


В Новосибирске прошел первый корпоратив для фрилансеров (фото)

«Насколько я знаю, на обычных корпоративах все время происходят какие-либо нюансы — танцы на столе, пьяный директор... У нас такого не было. Все прошло очень культурно, люди интеллигентно отдохнули, поели вкусную еду, выпили вина, познакомились, пообщались друг с другом, подарили друг другу подарки и разошлись», — описала новогоднюю вечеринку фрилансеров Оксана Жаманакова. 


Ранее новосибирцы рассказали аналитикам Зарплаты.ру, за что они не любят корпоративы.


Справка: Фрилансер (англ. freelancer) — свободный внештатный работник, который может одновременно и удаленно выполнять заказы для разных клиентов.

Галина Ахметова
Фото Евгения Хитрина

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