​В Новосибирске прошел первый корпоратив для фрилансеров

В недавно открытом концептуальном ресторане «Ильин Кафе» 25 декабря прошло не менее концептуальное мероприятие — корпоратив фрилансеров.











«Поскольку я сама являюсь специалистом, не привязанным к одному рабочему месту, уже который год ощущаю небольшую зависть к тому, что для линейных сотрудников компании проводят корпоративы, а доля фрилансера — одинокая посиделка в баре», — рассказала об идее создания корпоратива его организатор Оксана Жаманакова.







На корпоратив пригласили дизайнеров, пиарщиков, организаторов событий, фотографов, индивидуальных предпринимателей.





Но по факту пришли те, кто хотел — доказательств профессионального одиночества на входе не требовали.











«Пришло 40 человек. Как оказалось, в некоторых компаниях сократили бюджеты на корпоративы, людям не хватило новогоднего праздника, и они тоже решили прийти. Единственное, что помешало принять всех желающих, — ограниченное количество мест. Билет на корпоратив стоил 1500 руб., в стоимость вошел ужин от шеф-повара, бокал вина и праздничная программа».







Вместо традиционного Деда Мороза в красном халате к собравшимся вышел ведущий в костюме с галстуком, назвавший себя Дед Лайном,





а программа состояла из конкурсов, обыгрывавших идею фриланса. Вроде стандартной задачи заказчика: «Нарисуй то, не знаю, что, но чтобы мне понравилось».







«Насколько я знаю, на обычных корпоративах все время происходят какие-либо нюансы — танцы на столе, пьяный директор... У нас такого не было. Все прошло очень культурно, люди интеллигентно отдохнули, поели вкусную еду, выпили вина, познакомились, пообщались друг с другом, подарили друг другу подарки и разошлись», — описала новогоднюю вечеринку фрилансеров Оксана Жаманакова.







Ранее новосибирцы рассказали аналитикам Зарплаты.ру, за что они не любят корпоративы.



Справка: Фрилансер (англ. freelancer) — свободный внештатный работник, который может одновременно и удаленно выполнять заказы для разных клиентов.