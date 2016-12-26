Сбербанк собрался банкротить «Сибмост»

​Сбербанк России вступил в дело о банкротстве «Сибмоста», ранее компания планировала попросить его о помощи в финансовом оздоровлении.





Сбербанк России подал исковое заявление в отношении «Сибмоста» 22 декабря. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области. Сумма задолженности компании пока неизвестна.





Общие требования кредиторов «Сибмоста» превышают 800 млн руб., говорится в материалах, поданных ранее в суд одним из кредиторов «Сибмоста» — компанией «Мостовик». Сбербанк собирался вступить в дело о банкротстве, если задолженность «Сибмоста» превысит 4 млрд руб., отмечается в тексте.



В деле о банкротстве «Сибмоста» фигурируют еще пять компаний, следует из материалов на сайте арбитража. Это ООО «Строительная компания "Орион"», ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Горно-строительная компания», ООО «Сибтех-инвест» и ООО «Управляющая компания дачное общество "Шарапское"».





Вице-президент «Сибмоста» по безопасности, бывший начальник управления ФСБ по НСО Сергей Савченков на сессии Совета депутатов Новосибирска 21 декабря заявил о тяжелом положении в компании. «Действительно, ситуация в "Сибмосте" очень тяжелая, но не в стадии банкротства», — признал Сергей Савченков.







По его словам, компания ведет переговоры о санации и финансовом оздоровлении со Сбербанком и АФК «Система».





В арбитраже НСО сейчас рассматривается иск мэрии Новосибирска к «Сибмосту», рассказывали НГС.НОВОСТИ. Компания намерена взыскать с городских властей 2,5 млрд руб. убытков, которые понесла при строительстве Бугринского моста. Судья в ноябре вынес решение в пользу строительной компании, однако мэрия подала на апелляцию.

