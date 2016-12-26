Более 40 новосибирцев попали в больницу с обморожением

Более 40 новосибирцев попали в больницу с обморожением


​За прошедшую холодную неделю новосибирцы получили в три раза больше обморожений, чем за предыдущую, — врач-травматолог рассказал, что точно нельзя делать на морозе. 


Сколько человек получили обморожения


Из-за рекордных декабрьских морозов новосибирцы получили 8 переохлаждений, 44 обморожения на прошедшей неделе с 19 по 25 декабря, сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области. На позапрошлой неделе переохлаждений было всего 3, а обморожений — 13. Травм из-за гололеда тоже стало больше — 757 человек обратились в травмпункты и «скорую помощь» на прошлой неделе, а на позапрошлой — 729.


Как рассказала главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова, в основном новосибирцы обморозили конечности (кисти рук), также врачи лечили грудного ребенка, которому немного обморозило лицо.


Как распознать обморожение


Первые и верные признаки обморожения — побеление кожи, нарушение чувствительности, ощущение, будто отлежал части тела, и боль при попадании в теплое помещение, рассказал новосибирский врач-травматолог Денис Струц. А вот переохлаждение самостоятельно распознать трудно — признаками могут стать заторможенность, усталость, сонливость и галлюцинации.


Более 40 новосибирцев попали в больницу с обморожением


Кто рискует обморозиться


«Чаще всего водители получают обморожения, которые попали в какую-то [непростую] дорожную ситуацию на морозе, или люди, которые приехали в гости, не застали [хозяев] и долго ждут на морозе», — отметил врач.


Денис Струц посетовал, что многие новосибирские девушки слишком легко одеваются и «почему-то любят капроновые колготки», но они попадают не в травмпункты, а к гинекологам — с простудными заболеваниями.


«Рыбаки редко получают обморожения и вообще охлаждения, потому что они знают, куда идут», — улыбнулся травматолог.


Он подчеркнул, что опасны не только 30-градусные морозы, но и расслабляющие ныне 10-градусные холода — и посоветовал все равно одеваться хорошо. «Обморожение вряд ли в –15 [получите] — если ты не голый ходишь босиком, но охлаждение вполне себе можно», — пояснил он. 


Что на морозе делать категорически нельзя


Если на вопрос, что нужно делать, чтобы быть готовым к морозу, ответить можно однозначно — тепло одеться, то ответы на «что делать точно нельзя?» могут удивить.


«Чего нельзя делать на морозе — это употреблять алкоголь, лучше пить горячий чай… Желательно не курить, потому что это вызывает спазм капилляров», — заметил Денис Струц.


При попадании в теплое помещение не стоит судорожно класть руки на пышущие жаром батареи и совать ступни или кисти под горячую воду.


Он пояснил, что когда конечности начинают резко отогреваться снаружи — они требуют питания, кислорода, а сосуды еще спазмированы, так что можно повредить ткани. Врач советует оставаться в варежках в теплой квартире и пить что-то горячее (не горячительное!), чтобы согревание было постепенным изнутри, а не снаружи.


«Шарфы, конечно, спасают от прямого контакта с холодным воздухом. Можно растирать лицо или другие части тела», — продолжил Денис Струц. На пораженные участки кожи можно наложить изолирующие повязки (ватно-марлевые, шерстяные), но лучше всего все-таки доехать до ближайшего травмпункта, заключил врач.


Ранее синоптики сообщили, что декабрьские морозы в Новосибирске и НСО обновили столетний рекорд — в самой холодной точке столбик термометра приблизился к –46 градусам.

Мария Морсина
Фото Nick_Thompson (Essentials/iStock), Стаса Соколова

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