Эксперты: на покупку авто новосибирцу достаточно зарплаты за 4 года

Эксперты: на покупку авто новосибирцу достаточно зарплаты за 4 года

​Чтобы купить легковую машину без кредита, среднестатистическому новосибирцу придется откладывать на нее всю зарплату в течение 45 месяцев.


К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «Автостат». Аналитики выяснили, что средневзвешенная цена легкового автомобиля в Новосибирской области составляет 1 млн 303,7 тыс. руб. Сопоставив это число со средней для региона зарплатой — 28,9 тыс. руб., эксперты посчитали, что новосибирец сможет накопить на машину только за 45 месяцев, или за 3,8 года.


В «Рейтинге российских регионов по сроку накопления денег на автомобиль» Новосибирская область занимает 53-е место из 83. Лидером рейтинга оказался оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. На легковую машину со средней ценой в 1 млн 421,2 тыс. руб. среднестатистический житель этого региона с зарплатой в 84,2 тыс. руб. может накопить за 17 месяцев, или за 1,4 года.


Дольше всего на машину придется копить жителям Приморского края — 5,7 лет. Средняя цена автомобиля в этом регионе составляет 2 млн 395 тыс. руб., а средняя зарплата — 35,7 тыс. руб.


Ранее аналитики «Автостата» выяснили, что легковой автомобиль есть у каждого четвертого новосибирца: на каждую тысячу жителей региона приходилось 276 машин.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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