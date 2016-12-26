​Зоопарк заказал памятник в виде сидящего на скамейке Ростислава Шило

Одна из идей для конкурса на памятник Ростиславу Шило
Одна из идей для конкурса на памятник Ростиславу Шило

Новосибирский зоопарк заключил договор на изготовление памятника своему бывшему директору Ростиславу Шило.


Памятник закончат к 31 марта 2017 года.


«По завершении работ исполнитель предоставляет заказчику следующее изделие: скульптуру в виде фигуры человека с портретным сходством Р.А. Шило, смонтированную на предварительно изготовленной скамье», — отмечается в техническом задании госзакупки. Скамью подрядчику предоставит зоопарк.


Заведующая научно-информационным отделом зоопарка Евгения Пирожкова пояснила НГС.НОВОСТИ, что эскиз памятника сейчас на этапе согласования.


Памятник по контракту сделает компания ООО «АСБ» за 1 млн 850 тыс. руб. Предполагается, что вес скульптуры будет около 800 кг.


Сначала рабочие сделают фигуру из скульптурного пластилина. Затем выльют ее из чугуна, готовую скульптуру подрядчик покрасит под бронзу, а затем смонтирует на площадке. По документам, эта площадка находится на территории зоопарка рядом со зданием по адресу Тимирязева, 71/1. Там расположен административный корпус.


Идея сделать памятник Ростиславу Шило со скамейкой была популярной на конкурсе идей для памятника, который прошел летом.


Ростислав Шило скончался 26 апреля 2016 года после длительной болезни в возрасте 75 лет.

Елена Громкова
Изображение предоставлено Фондом памяти Ростислава Шило

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