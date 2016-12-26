Владислав Филев ушел с поста гендиректора S7 ради космодрома в Тихом океане

Владислав Филев 
Владислав Филев 

Владислав Филев покинул руководящую должность в авиакомпании S7 Airlines и передал часть управленческих функций дочери.


За стратегическое развитие компании, коммерческий блок, продажи и развитие программ лояльности в ЗАО «Группа компаний С7» теперь отвечает дочь Натальи и Владислава Филева Татьяна. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на знакомых бизнесмена. Представитель компании Ирина Колесникова подтвердила эту информацию изданию.


«Владислав Филев намерен сосредоточиться на стратегическом развитии авиационного и околоавиационных бизнесов группы, в том числе космического проекта», — объяснили собеседники «Ведомостей». 


Недавно S7 Airlines объявила о покупке морского космодрома Sea Launch («Морской старт»), напоминает федеральное СМИ. О планах Владислава Филева приобрести космодром НГС.НОВОСТИ рассказывали в начале года. Владельцем космодрома в Тихом океане была российская ракетно-космическая корпорация «Энергия». С 1999 года на космодроме проходят запуски космических аппаратов. 


В интервью «Ведомостям» Филев в сентябре признался, что будет заниматься раскруткой продаж: «Для авиакомпании перевозить людей не главное, главное — уметь продавать. Советская наука была в авангарде мировой, но не всегда могла монетизировать свой научный и технический потенциал. Наша задача — монетизировать потенциал "Морского старта". Продавать мы будем максимально дорого», — рассказал тогда бизнесмен.


Совладельцами ЗАО «Группа компаний С7» являются Владислав Филев и его супруга Наталья. Их дочь Татьяна Филева в S7 Airlines занимает пост заместителя гендиректора по маркетингу. Гендиректором «Группы компаний С7» с 17 октября является Антон Еремин. Он более 10 лет был заместителем Филева.

Ольга Власова
Фото Михаила Фомичева (РИА Новости)

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