​Зоопарк затеял масштабный ремонт вольеров и павильона для обезьян

Новосибирский зоопарк решил заказать ремонт вольеров, а также входного блока и поста охраны на детскую железную дорогу.







Зоопарк заключил сразу несколько контрактов на работы.







Ремонт затронет павильон «Тропический мир», зимний павильон для мелких обезьян и пингвинов, павильон для теплолюбивых животных, вольеры барсов, львов и лигра, тайр, северных оленей, отмечается в госзакупках.







Стоимость ремонта в «Тропическом мире» составит 1,6 млн руб. Здесь подрядчик перекрасит потолки и полы, сделает гидроизоляцию песочных бассейнов, в вольере мандрилов отштукатурит стены и потолки. Кроме того, в павильоне необходимо отремонтировать крышу. По другому контракту стоимостью 362 тыс. руб. рабочие поменяют стеклопакеты в вольере орангутана в «Тропическом мире».















В вольерах кошачьих рабочие поменяют крышу, на это потратят 2 млн 170 тыс. руб. В вольер тайр зоопарк заказал витражи на 284 тыс. руб., в уличный вольер для капуцинов, который относится к зимнему павильону для мелких обезьян, — на 263 тыс. руб., а в павильон для теплолюбивых животных — на 4,3 млн руб.











Капуцины





Тайра





Для северных оленей построят ограждение и отремонтируют колонну моста в вольере. Ремонт этого вольера входит в один контракт с ремонтом поста охраны на детской железной дороге, их стоимость составила 459 тыс. руб.

