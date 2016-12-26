В Новосибирске отменили праздничные концерты и флешмоб из-за траура

​26 декабря в Новосибирске в связи с днем траура, объявленным Владимиром Путиным, отменили новогодние представления.





Соответствующий указ Владимир Путин подписал вчера. «В результате авиационной катастрофы самолета Ту-154, происшедшей 25 декабря 2016 года в районе города Сочи Краснодарского края, имеются многочисленные жертвы. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить 26 декабря 2016 года днем траура в Российской Федерации», — отмечается в указе президента.







Кроме того, президент предложил учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура, а также распорядился приспустить государственные флаги.







По данным Минобороны, в катастрофе погибло 92 человека. Журналисты, военнослужащие и участники ансамбля имени Александрова направлялись на авиабазу Хмеймим, чтобы дать там новогодний концерт.











В мэрии Новосибирска рассказали, что государственные флаги приспущены. Начальник департамента культуры Анна Терешкова уточнила, что отменено запланированное на сегодня торжественное открытие елки в парке Кирова. Праздник перенесли на завтра.





Кроме того, открытие снежного городка и конкурс на лучшего снеговика в Дзержинском районе перенесли на 28 декабря, праздник «Чудеса под новый год. Мадагаскарская вечеринка» в Кировском районе — на 29 декабря, а на 27 декабря — открытие выставки «Новый год у Деда Мирона» в центре патриотического воспитания «Пост № 1» в Ленинском районе. Не будет сегодня открытия елки на пл. Калинина, праздника «Дед Мороз спешит на елку» и новогоднего мероприятия #петух2017 в Советском районе.







Отменила представления в день траура Новосибирская филармония. Слушатели, которые купили билеты на представления «Новый год в Волшебной стране Деда Мороза» 26 декабря, могут посетить по ним представления в другие числа или вернуть билеты. «Коллектив Новосибирской филармонии вместе со всей страной скорбит по жертвам авиакатастрофы Ту-154. Надеемся на ваше понимание», — отмечает пресс-служба филармонии.







В областных театрах сегодня перед началом спектаклей будет объявлена минута молчания, на зданиях будет выключена иллюминация, рассказали в пресс-службе правительства области.





Также с сегодняшнего дня на завтра, 27 декабря, новосибирская ГИБДД перенесла флешмоб, посвященный важности соблюдения правил дорожного движения в городе.







Жители Новосибирска и некоторые организации, работающие в городе, в своих Instagram пишут, что соболезнуют родственникам погибших.

Фото опубликовано Federation "ММА" Novosibirsk (@mma_nsk) Дек 25 2016 в 7:10 PST

Ранее полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло официально выразил соболезнования в связи с гибелью музыкантов ансамбля им. Александрова и журналистов федеральных телеканалов.

