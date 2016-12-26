В Новосибирске отменили праздничные концерты и флешмоб из-за траура

В Новосибирске отменили праздничные концерты и флешмоб из-за траура

​26 декабря в Новосибирске в связи с днем траура, объявленным Владимиром Путиным, отменили новогодние представления.


Соответствующий указ Владимир Путин подписал вчера. «В результате авиационной катастрофы самолета Ту-154, происшедшей 25 декабря 2016 года в районе города Сочи Краснодарского края, имеются многочисленные жертвы. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить 26 декабря 2016 года днем траура в Российской Федерации», — отмечается в указе президента.


Кроме того, президент предложил учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура, а также распорядился приспустить государственные флаги.


По данным Минобороны, в катастрофе погибло 92 человека. Журналисты, военнослужащие и участники ансамбля имени Александрова направлялись на авиабазу Хмеймим, чтобы дать там новогодний концерт.


В Новосибирске отменили праздничные концерты и флешмоб из-за траура


В мэрии Новосибирска рассказали, что государственные флаги приспущены. Начальник департамента культуры Анна Терешкова уточнила, что отменено запланированное на сегодня торжественное открытие елки в парке Кирова. Праздник перенесли на завтра.


Кроме того, открытие снежного городка и конкурс на лучшего снеговика в Дзержинском районе перенесли на 28 декабря, праздник «Чудеса под новый год. Мадагаскарская вечеринка» в Кировском районе — на 29 декабря, а на 27 декабря — открытие выставки «Новый год у Деда Мирона» в центре патриотического воспитания «Пост № 1» в Ленинском районе. Не будет сегодня открытия елки на пл. Калинина, праздника «Дед Мороз спешит на елку» и новогоднего мероприятия #петух2017 в Советском районе.


Отменила представления в день траура Новосибирская филармония. Слушатели, которые купили билеты на представления «Новый год в Волшебной стране Деда Мороза» 26 декабря, могут посетить по ним представления в другие числа или вернуть билеты. «Коллектив Новосибирской филармонии вместе со всей страной скорбит по жертвам авиакатастрофы Ту-154. Надеемся на ваше понимание», — отмечает пресс-служба филармонии.


В областных театрах сегодня перед началом спектаклей будет объявлена минута молчания, на зданиях будет выключена иллюминация, рассказали в пресс-службе правительства области.


Также с сегодняшнего дня на завтра, 27 декабря, новосибирская ГИБДД перенесла флешмоб, посвященный важности соблюдения правил дорожного движения в городе.


Жители Новосибирска и некоторые организации, работающие в городе, в своих Instagram пишут, что соболезнуют родственникам погибших.

Ранее полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло официально выразил соболезнования в связи с гибелью музыкантов ансамбля им. Александрова и журналистов федеральных телеканалов.

Ксения Евдокимова
Фото Виталия Белоусова (1), Нины Зотиной (РИА Новости) (2)


Прочтений: 4641
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (43)43
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Мэр Новосибирска: каким город станет в 2017 году
28 декабря в прямом эфире НГС мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Губернатор Городецкий: итоги 2016 года
29 декабря в прямом эфире НГС губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено