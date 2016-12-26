Авария с автобусом перегородила Красный проспект

​​Красный проспект в Новосибирске оказался полностью заблокирован на подъезде к пл. Калинина из-за ДТП в районе ДК «Прогресс».









Сегодня около 10 часов утра напротив здания Красный проспект, 165/1 автобус № 30 при перестроении врезался в Toyota Camry. Авария полностью заблокировала проезд в сторону пл. Калинина. Автомобили стоят, а пассажиры автобусов выходят и идут пешком, передает с места событий корреспондент НГС.НОВОСТИ.













