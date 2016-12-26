​В Новосибирск идет потепление до –3 градусов

В Новосибирск идет потепление до –3 градусов

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра дали прогноз на ближайшие дни — ожидаются снегопады и существенное потепление.


Исчезли арктические вторжения, сейчас в регион идут воздушные массы с запада и с европейской России, так что морозов пока не предвидится. 


«В отдельные периоды в ближайшие 3 дня мы предполагаем возможность снегопадов, особенно 29 декабря. Температура ночью ожидается от –12 до –20 градусов, местами будет до –25 градусов. Днем будет –15…–10 градусов», — сообщил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


29 декабря будет еще теплее. Ночью, по словам синоптика, ожидается –15…–10 градусов, днем –3…–10 градусов. 


22 декабря морозы, накрывшие Новосибирск и область, обновили столетний рекорд — в самой холодной точке столбик термометра приблизился к –46 градусам.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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