Audi полностью вошла под фуру: троих погибших доставали до ночи

​Водитель Audi и два его пассажира погибли в лобовом столкновении с грузовиком на трассе между Новосибирском и Омском.





ДТП произошло вчера, 25 декабря, около 16:00, однако Audi так сильно покорежило, что пассажиров из нее доставали до позднего вечера. «На автодороге Р-254 "Иртыш", она же М51, на 1128-м км 37-летний водитель автомобиля Audi Q7 ехал со стороны Новосибирска в сторону Омска и столкнулся с автомобилем Mercedes Axor. Это фура с полуприцепом. За рулем был водитель 54 лет», — сообщили в Госавтоинспекции по НСО.











По предварительным данным ГУ МВД РФ по НСО, ДТП спровоцировал обгон, который совершала Audi. После лобового столкновения с фурой машина улетела в кювет. В результате погиб водитель Audi и два его пассажира — женщина 48 лет и мужчина 56 лет. Водителя фуры, жителя Омской области, увезли в районную больницу Барабинска.





«Из под "морды" фуры торчала крышка багажника "Ауди", получается, она полностью под грузовик вошла. Авария случилась днем, но пассажиров доставали до темноты, буквально выпиливали», — рассказал свидетель последствий аварии, проезжавший мимо.







Знакомый водителя «Ауди» отметил, что у погибшего был большой стаж вождения — более 20 лет. «Погибшие — семья, муж и жена, его (водителя) земляки», — пояснил собеседник НГС.НОВОСТИ.





Еще одна свидетельница последствий аварии рассказала, что на трассе была плохая видимость из-за метели, и предположила, что рассчитать расстояние при обгоне в таких условиях было сложно даже опытному водителю.