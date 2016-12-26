Судья зачитал приговор Виктору Ганчару: он признан виновным

Судья зачитал приговор Виктору Ганчару: он признан виновным (фото)

​Утром 26 декабря в Центральном районном суде Новосибирска началось оглашение приговора Виктору Ганчару, обвиненному в смерти непрошенного гостя, который пытался ворваться к нему в квартиру.


Защитник подсудимого Игорь Попенин надеется, что новосибирцу вынесут оправдательный приговор. Именно на таком исходе адвокат настаивал во время судебных прений.

Судья зачитал приговор Виктору Ганчару: он признан виновным (фото)


«Я просил его оправдать по двум критериям. <...> Говорил о самообороне как таковой вообще в этой ситуации и, самое главное, о том, что не доказано, что удар в печень, от которого погиб Галкин, был причинен именно действиями Ганчара. Потому что экспертиза показала, что этот удар мог быть нанесен за 3 часа до смерти <...> Получается, он умер без десяти семь, к Ганчару он пришел без десяти шесть, а в предыдущие два часа, где он был, что делал <...>, этого обвинение не доказало. Поэтому мы просили считать недоказанным факт причинения именно Ганчаром этого удара, а если считать доказанным, то квалифицировать его действия в рамках ст. 37 УК РФ (самооборона)», —  пояснил адвокат.

По его словам, гособвинитель в свою очередь просила заменить статью обвинения («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть») на менее тяжкую —  «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ). 


В этом случае, по мнению прокуратуры Центрального района, суд должен приговорить Виктора Ганчара к 1 году 3 месяцам ограничения свободы, а затем освободить его от наказания, так как по статье «причинение смерти по неосторожности» срок давности — 2 года,  и он уже истек.

Как сообщалось ранее, вечером 16 сентября 2014 года в квартиру помощника машиниста тепловоза Виктора Ганчара постучали, дверь открыла его старшая, 14-летняя, дочь. На пороге был пьяный мужчина, он попытался зайти в квартиру и схватил ребенка за руку. Девочка позвала на помощь отца, который вытолкнул незнакомца на лестничную клетку, где несколько раз ударил непрошеного гостя. Удар ногой в печень оказался смертельным.

В ноябре 2015 года Центральный районный суд приговорил Виктора Ганчара к 7 годам в колонии строгого режима по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Спустя месяц Новосибирский областной суд смягчил приговор до 6,5 лет строгого режима.

Это решение вызвало массовые акции протеста в Новосибирске: сочувствующие несколько раз выходили на митинги и пикеты с требованием освободить Виктора Ганчара. А его семья и адвокат дошли до Верховного суда и в конце концов добились того, что осужденного освободили под подписку о невыезде, а дело вернули на повторное рассмотрение в Центральный районный суд.

После освобождения из колонии Виктор Ганчар дал эксклюзивное интервью НГС.НОВОСТИ, в котором пояснил, что умершего Артема Галкина он раньше не знал, хотя общие знакомые у них были. «Я думаю, что любой человек будет любыми способами защищать себя, свою семью, свой дом. Если меня сейчас перенести в тот день, то, наверное, все б так же сделал. Понимаете, это нападение на детей. По-другому просто никак не получилось бы», — заявил Ганчар.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал в зале суда.


Началось! Напряженный момент для всех — судья читает приговор.


Виктор Ганчар и его жена слушают судью без особых эмоций — с хмурыми лицами, руки по швам. Половину слов судьи не разобрать — тихая скороговорка о показаниях свидетелей.


Суд признал Виктора Ганчара виновным по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), но прекратил уголовное преследование из-за истечения срока давности (2 года).


Судья зачитал приговор Виктору Ганчару: он признан виновным (фото)



Мать убитого Артема Галкина недовольна приговором. «Это комедия, ваша честь», — говорит она судье.


Тем временем в зале суда звучат аплодисменты, Виктор Ганчар и его жена обнимаются, женщина плачет.


Юлия Ганчар еле говорит сквозь слезы: «Спасибо адвокату, ребятам-железнодорожникам, горожанам, которые приходили на митинг. Я верила, что все будет хорошо!».


Судья зачитал приговор Виктору Ганчару: он признан виновным (фото)


«Как же хорошо, что закончились два года кошмара», — говорит сквозь рыдания Юлия.


Судья пояснил родственникам Галкина, что они могут подать иск о компенсации морального вреда в гражданском порядке.


Адвокат Виктора Ганчара в целом доволен приговором, но считает, что даже 109-ю статью его подзащитному инкриминировали несправедливо, хоть и освободили от наказания.


Адвокат Ганчара Игорь Попенин (Омская коллегия адвокатов): «То, что произошло сегодня — я как защитник Виктора Ганчара доволен результатами своей работы, потому что мне удалось человека вырвать из тюрьмы, из колонии за поступки, которые он не совершал. А вот как правоведу мне хотелось бы выразить глубокое разочарование по поводу того, что не до конца у нас еще построено правовое государство, часто суды принимают решения, не основываясь на доказательствах. В настоящее время я уверен, что вина Виктора даже по статье 109 не доказана... Но, я говорю, как защитник я удовлетворен сегодняшним решением, это тяжелое решение, нечасто это бывает, это сродни оправдательному приговору».


Семья Виктора Ганчара нашла адвоката Попенина после того, как он выиграл несколько судов в пользу железнодорожников. Попенин высказал несколько необычных соображений о том, что произошло в вечер смерти Галкина:


«Даже те побои, которые суд сегодня констатировал как причиненные Виктором, они не доказаны. В суде медики сказали, что когда они делали искусственное дыхание, — вот эти "побои" могли быть причинены ими при нажатии на грудную клетку...». 


По поводу того, Ганчар или нет нанес смертельный удар: «Есть еще позиция медиков, которые говорят, что при такой травме — разрыве печени — смерть в течение часа обычно не наступает. Но эти вопросы следствием не ставились, и делалось это умышленно. Как хорошо раскрыть преступление, когда человек пришел, сам все рассказал, вот он готов. Если не было бы Виктора, возможно, дело бы было прекращено в связи с тем, что человек, может быть, упал — я не знаю».


Юлия Ганчар уверяет: «Мой муж никому ничего не желал, он просто хотел защитить своих детей. Если бы не он, вообще не знаю, что бы с нами сегодня было!».


После жены высказался сам немногословный Виктор Ганчар: «Я ребятам тоже хочу сказать большое спасибо, что они поверили, что здесь моей вины нет, и адвокату Попенину Игорю Васильевичу тоже большое спасибо. Всем-всем большое спасибо!».


Ранее Виктор Ганчар в интервью НГС.НОВОСТИ заявлял, что хочет уехать из города. Сегодня он признался, что все же хочет остаться. Юлия Ганчар рассказала про планы семьи: «Мы просто хотим научиться жить заново, потому что два года этого кошмара — вы не представляете, что это такое, наши дети страдали. Но я верила, что все будет хорошо».


Все разошлись из зала суда столь же быстро, как и был вынесен приговор. Так завершилось одно из самых громких дел последних лет.


Ольга Хмелевская
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