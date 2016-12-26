Новым вратарем ХК «Сибирь» стал спортсмен, который прославился скандальным ДТП

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» заключил контракт с новым вратарем — 22-летним Иваном Налимовым.


Новым вратарем ХК «Сибирь» стал спортсмен, который прославился скандальным ДТП (видео)


Контракт заключен до конца сезона, хоккеист переходит из владивостокского «Адмирала».


«22-летний Иван Налимов — воспитанник новокузнецкого хоккея. Бронзовый призер молодежного чемпионата мира-2014 в составе сборной России. К настоящему моменту Иван провел в КХЛ 85 матчей, при коэффиценте надежности 2,72, процент отраженных бросков — 90,4», — сообщает хоккейный клуб «Сибирь».


Теперь в составе новосибирской команды 4 вратаря, кроме Налимова: канадец Дэнни Тэйлор, Алексей Красиков и чех Александр Салак, который сейчас травмирован.


По информации КХЛ, за «Адмирал» Налимов играет с 2014 года, в этом сезоне провел за владивостокскую команду 13 матчей.


Кроме своей хоккейной карьеры Налимов известен аварией, которая случилась в апреле 2016 года в Новокузнецке. Вратарь на синей «Ауди» въехал в стену дома.


«Мы ехали рано утром, сотрудник ГИБДД действительно вышел на дорогу и приказал остановиться, а потом… Не знаю почему, но я не остановился и поехал дальше. Разогнался слишком быстро, а на перекрестке, увидев красный свет, попытался затормозить. Но машина уже не слушалась, я проехал вперед и врезался в дом», — комментировал он изданию «Спорт-Экспресс».



Также спортсмен отмечал, что не был пьян, хотя отказался от медосвидетельствования.


«Происходит авария. Ко мне сразу подходят сотрудники полиции и начинают предлагать пройти освидетельствование. Да я только через пару часов понял, что они хотели. Был в шоке. Вообще не понимал, что происходит. Плюс я очень волновался, как там мои друзья в машине. К счастью, с ними ничего не случилось — никто не пострадал», — объяснял Налимов свой отказ. Также он отмечал, что ездил за рулем только полтора месяца и в ближайшее время не намерен снова садиться за руль.


Это не единственный новичок в команде «Сибири». Вчера клуб также объявил, что заключил контракт с защитником из ЦСКА Кириллом Воробьевым.


Кроме того, на прошлой неделе «Сибирь» рассталась с рядом игроков — защитником Виталием Меньшиковым и нападающим Дамиром Жафяровым.


Сейчас «Сибирь» располагается на 9-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции лиги. Последнюю игру команда провела дома 23 декабря против «Йокерита» из Хельсинки и закончила ее сухой победой.

Елена Громкова
Фото РИА Новости, Алексей Куденко
Видео youtube.com, канал «VladNews»

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