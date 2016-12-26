​Пробка по Бердскому шоссе и Большевистской протянулась на 10 километров

Утром 26 декабря в Новосибирск вернулись многокилометровые пробки.


«Загруженность автодорог Новосибирска необычно высока. Сейчас в городе 9 баллов, что на 2 балла выше обычного», — сообщил сервис Яндекс.Пробки в 8:13. В это время в городе было много аварий.


Пробка по Бердскому шоссе и Большевистской протянулась на 10 километров (схема)


Огромная пробка возникла на Большевистской и Бердском шоссе — в сторону Речного вокзала машины встали в 10-километровый затор.


Пробка по Бердскому шоссе и Большевистской протянулась на 10 километров (схема)


Кроме того, Яндекс обратил внимание, что среди прочего высока в это время была загруженность ул. Никитина и Гусинобродского шоссе. По направлению в центр она достигла 7 баллов, что на 3 балла больше, чем обычно. 


Пробка по Бердскому шоссе и Большевистской протянулась на 10 километров (схема)


Сильные пробки вернулись в город вместе со снегом и потеплением — в конце прошлой недели, когда в городе были морозы, заторы были меньше.

Елена Громкова
Скрин yandex.ru/maps

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