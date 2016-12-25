Новосибирские Деды Морозы пробежались в трусах по проспекту Маркса

Восемь новосибирских «моржей» устроили в 30-градусный мороз традиционный забег по пр. Маркса, а также поплавали в проруби.


Новосибирские Деды Морозы пробежались в трусах по проспекту Маркса (фото)


«Моржи» собрались около проруби на Горской утром 24 декабря и сначала попарились в мобильной бане, рассказал организатор мероприятия «Новогодняя прорубь» (клуб «Спектр») Вячеслав Горюнов. 


Новосибирские Деды Морозы пробежались в трусах по проспекту Маркса (фото)


Новосибирские Деды Морозы пробежались в трусах по проспекту Маркса (фото)


После купания в проруби и бани «моржи» в трусах и новогодних колпаках побежали до пл. Маркса и обратно. Часть присоединилась в районе станции метро «Студенческая». Всего было 8 участников от 25 до 60 лет, из них две женщины. 


Новосибирские Деды Морозы пробежались в трусах по проспекту Маркса (фото)


Новосибирские Деды Морозы пробежались в трусах по проспекту Маркса (фото)


«Часть присоединилась на "Студенческой" — было очень холодно, и не все были готовы пробежать такую дистанцию… Прохожие реагируют всегда примерно одинаково — половина осуждает, а другая половина поддерживает. Водители сигналят, приветствуют. Некоторые люди, в основном преклонного возраста, охают-вздыхают — что мы совсем из ума выжили», — улыбается организатор.


Новосибирские Деды Морозы пробежались в трусах по проспекту Маркса (фото)


Новосибирские Деды Морозы пробежались в трусах по проспекту Маркса (фото)


Новосибирские Деды Морозы пробежались в трусах по проспекту Маркса (фото)


Он подчеркнул, что в традиционном мероприятии (проходит уже в восьмой раз) участвовали опытные люди, так что никто не получил обморожений и не простыл. 


Забег Дедов Морозов — не единственное морозостойкое мероприятие на этих выходных. Сегодня новосибирцы также устроили веломаскарад, проехавшись в новогодних костюмах через центр города — от пл. Калинина до ГПНТБ. ​

Мария Морсина
Фото предоставлены Вячеславом Горюновым

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