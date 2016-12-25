На Северном объезде перекрыто движение из-за массовой аварии

На Северном объезде перекрыто движение из-за массовой аварии

На двухкилометровом участке Северного объезда по направлению из Новосибирска в Мошково перекрыто движение из-за массового ДТП: травмированы двое человек.


Авария произошла днем 25 декабря на 51-м км Северного объезда, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. По информации полиции, водитель Toyota Carina ударился о бордюр и вышел из машины посмотреть на масштаб повреждения. Сзади него остановилась LADA Priora — ее водитель вышел помочь автомобилисту из «Тойоты».


За ними остановилась и Toyota Vista — тоже помочь «Карине». «Там боковой ветер был и плохая видимость, нарушение дистанции произошло. Микроавтобус, следовавший за этими автомобилями, "Луидор", он врезается в "Ладу Приору", та — в "Карину". И "Тойоту Висту" тоже задевает, и сбивает двух водителей, вышедших из "Карины" и "Приоры"», — описали в полиции.


Таким образом, столкнулись четыре автомобиля, двое пострадавших доставлены в больницу с ушибами и переломами.


«В данный момент движение на участке 2 км по Северному обходу перекрыто по направлению из города Новосибирска в сторону Мошково. Движение организовано по параллельной трассе Северного обхода Новосибирск – Сокур», — отметили в полиции.


В соцсетях же появилась информация, что эта авария на Северном объезде произошла с участием 20 машин, в том числе фуры.


Сегодня серьезное ДТП произошло на Октябрьском мосту — авария спровоцировала пробку в сторону центра Новосибирска. ​

Мария Морсина
Фото очевидца

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