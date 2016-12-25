Сибирский полпред выразил соболезнования в связи с катастрофой Ту-154

Сибирский полпред выразил соболезнования в связи с катастрофой Ту-154

​Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло официально выразил соболезнования в связи с гибелью музыкантов ансамбля им. Александрова и журналистов федеральных телеканалов.


«Это невосполнимая потеря не только для родных и близких, но и для всех жителей нашей страны. Военный ансамбль Министерства обороны был известен и любим не только в России, но и далеко за ее пределами. Для меня это особенно тяжелая утрата, потому что я лично знал руководителя ансамбля генерал-лейтенанта Валерия Халилова», — цитируют Сергея Меняйло в его пресс-службе.


Фото с места происшествия — Нина Зотина, РИА Новости
Фото с места происшествия — Нина Зотина, РИА Новости

 

Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ разбился после вылета из Сочи. На борту воздушного судна находилось 92 человека — военнослужащие Вооруженных Сил, а также артисты ансамбля им. Александрова и девять представителей российских СМИ. В списке летевших числится и гражданский активист Елизавета Глинка, глава фонда «Справедливая помощь», более известная как Доктор Лиза. По данным сайта фонда, она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии. 


Фото с места происшествия — Нина Зотина, РИА Новости
Фото с места происшествия — Нина Зотина, РИА Новости


Источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил о семи найденных телах погибших на месте крушения Ту-154. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность или ошибка пилотирования, пишут РИА Новости.


Самолет направлялся на сирийскую авиабазу Хмеймим. Как сообщает «Медуза», по неофициальным данным, ансамбль им. Александрова должен был выступать в Алеппо. Сейчас москвичи несут цветы к дому, в котором находится ансамбль Александрова. 


Министерство обороны России уже опубликовало список летевших на борту пассажиров.  

Мария Морсина
Фото Игоря Руссака (1), Нины Зотиной (2,3), все фотографии РИА Новости

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