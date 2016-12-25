Новосибирскую систему диагностики рака одобрили в Японии

​Новая новосибирская тест-система диагностики рака на самой ранней стадии прошла успешные испытания в Японии.





В конце этой недели команда «ЭпиДжин» — проектная компания наноцентра «Сигма.Новосибирск» — прибыла в Новосибирск из Японии. В партнерстве с японской компанией Iskra Industry новосибирцы успешно завершили испытания инновационной технологии тест-системы для ранней онкодиагностики, сообщили в новосибирском наноцентре, отметив, что в этом случае тестирование коснулось именно колоректального рака (толстой и прямой кишки).







Тестирование проводил один из крупнейших биотехнологических производителей Японии. Еще до испытаний в Японии для разработки тест-системы «ЭпиДжин» использовала образцы крови, которые новосибирцы несколько лет сдавали в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», который располагается в Кольцово. В Японии апробацию технологии провели на готовом препарате ДНК.





В Японии команда проекта встретилась с несколькими потенциальными покупателями тест-систем для колоректального рака, которые провели апробацию базовой технологии и подтвердили ее успешность, и стороны договорились продолжить сотрудничество в 2017 году. В наноцентре подчеркнули, что проектная компания планирует сотрудничать не только с Японией, но и продвигать тест-системы в России и других странах.







«Технология, используемая в тест-системе "“ЭпиДжин", — эпигенетический анализ молекулы ДНК с использованием особого фермента, который с высокой точностью оценивает статус генов, подавляющих развитие опухолей при нормальной работе. Эпигенетический анализ обнаруживает "отключение" этих генов на самой ранней стадии образования опухоли, еще до проявления клинических признаков», — объяснили в наноцентре.







В пресс-службе «Сигма.Новосибирск» отметили, что для каждого вида онкологии специфичен свой набор генов-онкосупрессоров (подавляющих развитие опухолей при нормальной работе), подбором которых занимается «ЭпиДжин».







Таким образом, «ЭпиДжин» заявила, что разработка тест-системы для колоректального рака завершена. Сейчас компания также готовит тест-системы для диагностики рака молочной железы, рака желудка и рака легкого. Ранее грантовый комитет фонда «Сколково» выделил деньги для продолжения разработки в Новосибирске методов тест-систем для диагностики рака на самой ранней стадии.

