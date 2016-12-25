Толпа Дедов Морозов и Снегурочка проехали по Новосибирску на велосипедах





​Велосипедисты в новогодних костюмах проехали сегодня, 25 декабря, от площади Калинина до ГПНТБ — через центр города. Велозаезд организовали активисты общественной организации «Привет, велосипед!». Принять в нем участие мог любой желающий с велосипедом.





Анонсируя событие, организаторы призвали велосипедистов нарядиться в костюмы Деда Мороза, Санта Клауса, оленей, елочек и т.д.









Однако на это приглашение откликнулись не все — едва ли не половина велосипедистов приехали в обычной спортивной одежде, а часть ограничилась только красными шапочками Санта Клауса и накладной бородой, надетой поверх красного спортивного костюма. Зато среди велосипедистов была замечена Снегурочка.









Первоначально организаторы планировали двигаться по проезжей части, но в итоге вся колонна двинулась по тротуару.





По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, в заезде поучаствовали около 20 велосипедистов —новосибирские пешеходы реагировали на веломаскарад в целом позитивно.





На пешеходных переходах лишь часть велосипедистов демонстрировали знание правил (предписывающих переходить дорогу пешком, ведя велосипед рядом с собой), но безопасность мероприятия пытались поддерживать организаторы, перекрывая заранее движение.









В своих красных костюмах они были заметны издалека. Иногда водители недовольно сигналили, но терпеливо ждали, когда новогодний велопробег освободит проезжую часть. Закончился велозаезд на пл. Пименова у ГПНТБ.







Сегодняшняя акция — не первое мероприятие «Привет, велосипед!» этой зимой. В конце ноября активисты этой организации давали бесплатно покататься желающим на своих велосипедах в Первомайском сквере, пытаясь убедить горожан в том, что и зимой можно пользоваться этим видом транспорта.







