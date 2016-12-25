Жительницы Новосибирска спасли замерзшую в сугробе кошку

​Молодая кошка замерзла на улице в 30-градусный мороз — животное спасли и отогрели жительницы Новосибирска Татьяна Чернова и ее дочь Катерина.


Скриншот с видео
Скриншот с видео


«Я проснулась — в окно посмотрела, еще утро раннее было. Смотрю — она (кошка. — М.М.) сидит, еле шевелилась в сугробчике. Там стояла ночью машина — и она, видимо, пригрелась. Потом машина уехала, а кошка там осталась», — пояснила Татьяна Чернова, живущая по ул. Кузьмы Минина, 12.


Женщина уточнила, что кошку видела вчера утром, когда стоял 30-градусный мороз. По словам Татьяны, ее дочь Катерина быстро спустилась и забрала кошку. Раньше они эту кошку не видели — вероятно, она жила не в этом доме.



«Она очень красивая, в ошейнике, такая пушистая, видно, что домашняя. Молодая совсем. Видимо, выскочила и замерзла», — посетовала Татьяна. Вместе с Катериной они занесли кошку в дом, обработали ей лапы, отогрели, покормили и посадили в теплом подъезде.


По словам Татьяны, сейчас животное убежало в подвал. Женщина заверила, что кошка точно находится там и в подвале очень тепло.


Сегодня они с дочерью решили расклеить объявления по поводу найденной кошки, также жительницы Новосибирска ждут отзыва хозяев в соцсетях и в комментариях на YouTube под видео.


Дополнение: Позже Татьяна пояснила, что кошку не получилось оставить у себя, поскольку у них в квартире маленький ребенок с аллергией.


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, как жители ул. Петухова спасли сброшенную в шахту лифта кошку.

Мария Морсина
Видео youtube.com

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