Самолет с музыкантами упал в Черное море: найдены обломки

Самолет с музыкантами упал в Черное море: найдены обломки

​Федеральные СМИ сообщили о падении самолета Ту-154 Министерства обороны РФ 25 декабря: сейчас известно, что на борту находились музыканты ансамбля имени Александрова и 9 российских журналистов.


Самолет Ту-154 пропал сегодня утром после взлета из Сочи, на борту находились 91 человек, сообщили в ТАСС. По информации «Медузы», на этом самолете артисты ансамбля имени Александрова летели в Сирию, чтобы дать новогодний концерт на авиабазе Хмеймим.

На борту также были сотрудники Первого телеканала и «Звезды», а также военнослужащие и члены экипажа.


«Фрагменты корпуса самолета найдены на глубине 50–70 метров в полутора километрах от берега», — пишет «Медуза». В 5,5 км от берега в Черном море обнаружены личные вещи, предположительно, принадлежавшие людям с разбившегося самолета, отметили РИА Новости.


Военный следственный отдел Следственного комитета России по Сочинскому гарнизону уже возбудил дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).

В СК установили, что самолет выполнял плановый полет в Сирию. На его борту находились 83 пассажира и 8 членов экипажа. Через некоторое время после взлета с аэропорта Адлер, где он дозаправился, Ту-154 пропал с экрана радара, добавили в СК.


«Принимаются исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего. Изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявших его дозаправку», — подчеркнули в СК.

Мария Морсина
Фото DarthArt (Essentials/iStock)

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