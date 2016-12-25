Серьезное ДТП на Октябрьском мосту спровоцировало пробку в сторону центра

Серьезное ДТП на Октябрьском мосту спровоцировало пробку в сторону центра (фото)

​Утром 25 декабря посередине Октябрьского моста в Новосибирске столкнулись LADA 21099 и Subaru Forester — из-за ДТП в сторону центра города образовалась пробка.


Авария произошла сегодня еще в 10:45 — 31 летний водитель LADA 21099 ехал со стороны ул. Восход в сторону пл. Лыщинского, сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области. Но в пути водитель «Лады» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался во встречный автомобиль Subaru Forester под управлением 30-летнего мужчины. В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску уточнили, что «Ладу» занесло, и она врезалась во встречный Subaru боком.


Серьезное ДТП на Октябрьском мосту спровоцировало пробку в сторону центра (фото)


Сейчас известно, что в результате ДТП с травмами различной степени тяжести водитель «Лады» и его 29-летняя пассажирка доставлены в больницу. Автомобили сильно повреждены.


«На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По данному факту проводится доследственная проверка», — отметили в пресс-службе полиции.


Серьезное ДТП на Октябрьском мосту спровоцировало пробку в сторону центра (фото)


Серьезное ДТП на Октябрьском мосту спровоцировало пробку в сторону центра (фото)


По данным очевидцев, авария спровоцировала пробку в сторону центра города. Сейчас, по информации сервиса Яндекс.Пробки, движение на мосту стало немного быстрее — скорость составляет 15 км/ч.


Этой ночью на Октябрьском мосту произошла еще одна авария — Mercedes-Benz вылетел на «встречку» и врезался в Toyota Corona Premio, сообщают очевидцы в соцсетях. В полиции подтвердили факт аварии, но в ДТП не случилось серьезных травм, «заявлен только материальный ущерб».


Ранее на этом мосту LADA 21099 врезалась в троллейбус № 8.

Мария Морсина
Фото Евгения Кузнецова (1), предоставлены ГИБДД по Новосибирску (24)

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