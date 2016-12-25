Мужчина погиб в загоревшейся комнате общежития на Холодильной (дополнено)

​Вечером 24 декабря в общежитии по ул. Холодильной в Новосибирске загорелась комната — в пожаре погиб 48-летний мужчина.





Пожар начался вчера в 18:53 в муниципальном общежитии на ул. Холодильная, 17/1 (рядом с торговым центром «Малинка») в Заельцовском районе. По информации ГУ МЧС России по Новосибирской области, огонь повредил домашние вещи и электрообогреватель в комнате общежития. В 18:59 пожар был ликвидирован.







Из-за пожара погиб 48-летний мужчина, травмированных нет. По предварительным данным МЧС, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электрообогревателя, однако у полиции другая информация.







«Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении в постели», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО, добавив, что материалы уже переданы в Следственный комитет. В социальных сетях также высказались очевидцы, представившиеся соседями погибшего, — они утверждают, что мужчина жил один, а в момент пожара был пьян.







В МЧС уточнили, что в тушении пожара участвовали 4 единицы техники и 13 человек из личного состава.







Дополнение: позже в СК России по НСО сообщили, что проводят доследственные проверки обстоятельств гибели двух мужчин. Кроме пожара на Холодильной, вечером 24 декабря в квартире дома по ул. Курчатова в Калининском районе произошел пожар, при тушении пожарные обнаружили тело хозяина квартиры, 78-летнего мужчины.





Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о пожаре в квартире на ул. Новогодней — огонь удалось потушить за 30 минут, обошлось без жертв.

