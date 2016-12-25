Новосибирцы поделились сказочными снимками с католического Рождества

​25 декабря новосибирские прихожане католической и протестантской церквей проводят праздничные мессы в честь Рождества Христова.


Фото Марка Волкова
Фото Марка Волкова


Новосибирцы отмечают один из главных христианских праздников с вечера 24 декабря — во всех католических храмах проходят рождественские мессы, празднуют Рождество и прихожане протестантской церкви. В украшенных храмах поют хоры, а верующие зажигают свечи. Такие празднования — многолетняя традиция для верующих католиков и протестантов в Новосибирске


В кафедральном соборе Преображения Господня (по ул. Максима Горького) в сочельник католики играют традиционную рождественскую сценку, посвященную рождению Иисуса Христа. Сегодня, 25 декабря, празднование продолжается.


По информации на сайте кафедрального собора, в 11 часов начнется главная святая месса, в 18 часов верующие проведут еще одну мессу, а после мессы пройдет концерт ансамбля скрипачей под управлением Михаила Блама. В Сибирской евангелическо-лютеранской церкви (по ул. Лыкова) богослужения начинаются так же, в 11 часов 25 декабря. В приходе святого Андрея 25 декабря в 17:00 состоится рождественский органный концерт.


По данным сайта церкви, будут выступать Глеб Никулин (орган) и Анастасия Сергеева (сопрано), они представят произведения Баха, Букстехуде, Франка, Генделя и Бизе. «После концерта приглашаем пообщаться с музыкантами за чаем с пирогами», — пообещали в приходе.


Верующие горожане уже поделились красивыми фотографиями с католического Рождества — к ним присоединились новосибирцы, которые просто захотели послушать праздничную мессу в субботний день.

Самого счастливого Рождества! Так волшебно и тепло в груди.

Фото опубликовано Alexandrina Rodionova (@dolina__issy)


С Рождеством. #рождество #christmas #merrychristmas #candle #kids

Видео опубликовано Марк Волков (@markvolkov)


Слушаем рождественский концерт 🎄

Фото опубликовано Sonja Lytkin (@maggie_sonja)



Мария Морсина
Фото instagram.com

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