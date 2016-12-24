Женщина заблудилась под Коммунальным мостом и едва не замерзла насмерть

В Новосибирске спасатели МАСС помогли выбраться со льда Оби заблудившейся женщине.





«Женщина не смогла пояснить, как оказалась на льду реки. Она получила сильное переохлаждение и не могла разговаривать», — пояснил НГС.НОВОСТИ начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска (МАСС) Дмитрий Фокин. Он отметил, что женщине 71 год.







Пенсионерка вышла на лед Оби между Коммунальным и Бугринском мостами днем 24 декабря. Она попыталась перейти реку в нужном ей направлении, но заблудилась. В итоге она выбилась из сил и упала. Ее заметили горожане. Они позвонили спасателям и сообщили, что у опоры Коммунального моста лежит человек, рассказали в МАСС.







Вызов на пульт диспетчера аварийно-спасательной службы поступил в 17:45. На место выехали два экипажа, один из них — на аэроботе «Тайфун». Добравшись до опоры моста, они увидели, что у женщины сильное переохлаждение — на 30-градусном морозе она провела не один час.







Спасатели положили бабушку на носилки и доставили до набережной Оби, где ее уже дожидались врачи «скорой помощи», отметили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.







В конце ноября НГС.НОВОСТИ рассказывали, как новосибирцы спасли рыбаков, провалившихся под лед Обского водохранилища на двух «Нивах».







