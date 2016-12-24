Котиков 30 пород привезли на выставку в «Ройял Парк»

​В ТРЦ «Ройял Парк» 24 и 25 декабря проходит выставка кошек — на ней можно увидеть больше 30 пород


Котиков 30 пород привезли на выставку в «Ройял Парк» (фото)


Организатором выставки стал омский клуб любителей кошек Funny Cat Club. Как пояснила президент клуба Наталья Косарева, в выставке «Кошачий Карнавал» участвует около 100 животных — среди них и взрослые кошки, и котята. 


Котиков 30 пород привезли на выставку в «Ройял Парк» (фото)


Котиков 30 пород привезли на выставку в «Ройял Парк» (фото)


Котиков 30 пород привезли на выставку в «Ройял Парк» (фото)


Котиков 30 пород привезли на выставку в «Ройял Парк» (фото)


Всего представлено более 30 пород, среди них — невская маскарадная, британская, персидская, сиамская. Также есть экзоты, ориенталы, мейн-куны и другие. На выставке можно приобрести животное — цены колеблются от 500 руб. до 1 тыс. евро. 


Котиков 30 пород привезли на выставку в «Ройял Парк» (фото)


Котиков 30 пород привезли на выставку в «Ройял Парк» (фото)


Котиков 30 пород привезли на выставку в «Ройял Парк» (фото)


Котиков 30 пород привезли на выставку в «Ройял Парк» (фото)


Выставка проходит в формате американских шоу-рингов — с открытой экспертизой кошек не только для участников, но и для зрителей. «Целый день кошки соревнуются — в окрасе, породе, эксперты из Новосибирска, Омска и Новокузнецка выбирают лучших животных, лучшую кошку», — говорит Наталья Косачева. 


Котиков 30 пород привезли на выставку в «Ройял Парк» (фото)


Котиков 30 пород привезли на выставку в «Ройял Парк» (фото)


Котиков 30 пород привезли на выставку в «Ройял Парк» (фото)


Котиков 30 пород привезли на выставку в «Ройял Парк» (фото)


Билет на выставку для детей и пенсионеров стоит 100 руб., для взрослых — 150 руб. Завтра она будет работать с 11:00 до 18:00. 


Котиков 30 пород привезли на выставку в «Ройял Парк» (фото)


Котиков 30 пород привезли на выставку в «Ройял Парк» (фото)


Котиков 30 пород привезли на выставку в «Ройял Парк» (фото)


Котиков 30 пород привезли на выставку в «Ройял Парк» (фото)


Котиков 30 пород привезли на выставку в «Ройял Парк» (фото)


Новосибирцы любят котов и не только посещают выставки, но и помогают попавшим в беду животным. Вчера НГС.НОВОСТИ рассказывали историю кота Рыжика, который попал под машину и буквально выбрался с того света — у него было 17 переломов костей черепа. 

Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой 

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