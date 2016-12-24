Девушка-архитектор побила соперниц и стала чемпионкой по самурайскому бою

24 декабря в Новосибирске прошел открытый чемпионат города по кендо — японскому фехтованию на бамбуковых мечах синаях.







Победители чемпионата — Дарья, Александр и Михаил

В соревнованиях приняли участия полтора десятка спортсменов, в том числе гости из Томска, но победителями стали только новосибирцы. Кендоисты сражались в одном из залов стадиона «Спартак».







«У нас был первый открытый индивидуальный чемпионат. Предполагалось немножко больше народу, но, видимо, из-за морозов не получилось собрать больше иногородних ребят. Чемпионат проводился с разделением на категории. Был турнир отдельно для ребят, которые занимаются не так давно и имеют ученическую степень кю, турнир для женщин общий и для мужчин, которые занимаются достаточно давно и имеют степень дан. Я доволен проведением чемпионата. Уровень, который есть в Новосибирске, он достаточно высок и смотреть за поединками было интересно, и сам накал борьбы был налицо», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ президент новосибирской федерации кендо Андрей Кусургашев.





По регламенту турнира на один поединок давалось 3 минуты, за это время победителю нужно было пробить два иппона (засчитанных удара). Если после 3 минут счет был ничейным, спортсмены продолжали бой до первого точного удара.













Соревнования открылись женскими поединками, по их итогам чемпионкой города стала Дарья Авксентюк-Каменская. В финальном бою она победила Наталью Первухину.







«Для меня чемпионат в целом был интересный, хотя с этими соперницами я уже не первый раз бьюсь, с некоторыми вместе тренируюсь. Но каждый раз, каждый бой по-новом но так как из пула выходили двое, то я прошла дальше. Остальные бои и финальный для меня были легче. К финальному бою мне удалось собраться, прийти в нужный настрой и пробить Наталье два удара», — отметила после боя Дарья. Она сказала, что занимается кендо 3,5 года, в обычной жизни она работает архитектором.











Следующими в соревнования вступили молодые люди со степенью кю. Здесь чемпионом стал 13-летний Александр Плеханов. Он победил 18-летнего Чан-Хи Чо.







«Особенность это турнира была в том, что было разрешено участвовать мальчикам с 13 лет, как в Китае и Японии. Мальчики там с 13 лет считаются уже взрослыми. Вот мы практически также сделали в этот раз», — объяснил Андрей Кусургашев.







Финальный бой между Сашей и Чаном не закончился после 3 минут, они вышли за эти пределы с равным счетом. Победитель определился в энчо — поединке без ограничения времени до первого иппона.







«Изначально я немного волновался, в пулах я хорошо выступил и поймал некий кураж. В финале у Чана было много моментов, но он не доделывал, также и у меня были моменты. Потом была сильная атака — он пробил мэн (удар по руке. — НГС.НОВОСТИ), но я пробил дебана котэ (удар по руке. — НГС.НОВОСТИ) раньше», — сказал Александр.















Так как Александр и Чан оказались в финале своей категории, им разрешили участвовать в следующих поединках, где соревновались обладатели данов.







В этих боях Александр потерпел неудачу, зато Чан снова смог дойти до финала. Однако опять уступил, на этот раз старшему брату Саши — 17-летнему Михаилу Плеханову.







«Уровень соперников достаточно серьезный, как в кю, так и в данах. Он соответствует уровню соревнований как региональных, так и всероссийских. В последнем поединке я пробил удар мэн в голову и удар котэ в руку», — описал Миша.







В этом году Михаил уже брал бронзу чемпионата России среди юниоров. Он занимается кендо три года. Сейчас он учится в 11-м классе, а в следующем году собирается поступать на факультет информационных технологий НГУ.







Его соперник Чан признался корреспонденту НГС, что не ожидал, что дойдет до финала во втором турнире, но отметил, что для победы ему не хватило техники — его соперник дольше занимается. Сам Чан тренируется только два года, он кореец, но уехал из родной страны, когда ему было только три месяца, а сейчас вместе с родителями живет в Новосибирске.























Андрей Кусургашев добавил, что ему больше всех на турнире понравился Чан. «Я давно за ним не смотрел, но в этот раз мне понравилась его техника, и то, что он занял два вторых места. И мне понравился Саша Плеханов, который хорошо работал со взрослыми, несмотря на то, что ему всего 13 лет», — подчеркнул сенсей.







Чан-Хи Чо получает подарки









Андрей Кусургашев в центре













В конце ноября НГС уже писал о том, как новосибирские кендоисты выступили на чемпионате России.