На Первомайке залило кипятком дорогу и почти три десятка домов остались без воды

​В Первомайском районе залило кипятком дорогу и почти три десятка домов остались без воды.





«Авария произошла около часа ночи [24 декабря]. Водой был залит участок от ул. Первомайской до ул. Героев революции, потом, наверное, разлилась еще ниже», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец, представившийся Александром.











Читательница НГС сообщает, что из-за прорыва трубы на дороге было очень много пара, машины заносило. Пользователи соцсетей советуют тем, кому нужно ехать в поселок Новолуговое, объезжать проблемный участок по ул. Марата.





По информации на муниципальном портале «Мой Новосибирск», также утром 24 декабря в Первомайском районе произошла авария на водоводе по ул. Маяковского, 5. Из-за этого сейчас нет холодной воды в 28 домах. Воду отключили 24 декабря после 10:00 в домах по ул. Маяковского, Тельмана, Эйхе и Героев революции. Коммунальные службы планируют восстановить водоснабжение 25 декабря к 9:30.





оставшиеся без воды дома





В начале декабря НГС.НОВОСТИ писали об аварии в Ленинском районе. Тогда 7 домов на ул. Связистов и Титова третий раз за зиму оставались без горячей воды и отопления.

