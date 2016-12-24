На месте леса возле Коммунального моста разрешили строить жилье и офисы

​Участок с лесом возле Коммунального моста ниже горнолыжного спуска разрешили отдать под застройку жильем и офисами.





Участок на левом берегу Оби возле Коммунального моста перезонировали 22 декабря на общественных слушаниях в администрации Октябрьского района. Он стал в несколько раз больше и теперь здесь можно строить жилье и коммерческую недвижимость.







По словам общественника Михаила Рязанцева, изначально участок планировалось отдать только под строительство спортивных сооружений. Однако по итогам слушаний на участке справа от моста разрешили строить также жилые дома и коммерческую недвижимость. Окончательное решение по перезонированию рассмотрит городской совет депутатов.





Рис. 1: перезонированный участок

Рис.2: Участок до изменений





Рязанцев считает, что при принятии решения нарушили регламент слушаний. Любое предложение об изменении статуса земельного участка должно сначала пройти комиссию в мэрии, после — быть опубликовано на сайте и уже потом рассмотрено на слушаниях, пояснил активист.





Предложение общественника соблюдать процедуру эксперты во внимание не приняли, пояснил собеседник. Они разрешили изменить статус участка с лесом, который ранее был зоной Р4 (разрешено строительство спортивных объектов) в зону, где можно строить практически все.







Как заметил Рязанцев, такое предложение внес минстрой области. Раньше власти планировали на этом месте построить ледовый дворец, для чего надо было найти инвестора. А чтобы участок был интересен застройщику, пояснил общественник, его увеличили, разрешив строительство не только спортивных, но и других объектов.







Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, что свои варианты застройки этого участка предлагали компании из Москвы и Екатеринбурга. Однако они одобрение конкурсной комиссии не прошли.