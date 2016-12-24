Новосибирская группа с песней про побитого интеллигента попала в список лучших пластинок года в России 

​Издание «Афиша.Daily» включило «Танцы по расчету» новосибирской пост-панк-группы «Буерак» в 20 лучших российских альбомов 2016 года.





23 декабря сайт «Афиша.Daily» (онлайн-версия журнала «Афиша»), подводя музыкальные итоги года, опубликовал список 40 лучших альбомов года по версии редакции. В топ-40 вошло 20 зарубежных альбомов и 20 отечественных. В их числе оказался и состоящий из 7 песен («Таксист», «Побитый интеллигент» и т.д.) альбом «Танцы по расчету» группы «Буерак» из Новосибирска.





Среди лучших российских альбомов, с которыми соседствует «Буерак», — открытие года, группа «Грибы», а также новые пластинки «Аукцыона», «Мегаполиса» и Дельфина; среди лучших зарубежных — альбомы Бейонс и Рианны, Кендрика Ламара и Канье Уэста, Фрэнка Оушена и Дэвида Боуи.





«"Буерак", новые важные представители гитарной сцены и выбор поколения "Вконтакте" (...) Участники "Буерака", молодые провинциальные интеллигенты, заняты переживаниями, копаниями в себе, а также неосознанным воскрешением музыкальной и визуальной эстетики 80-х», — так описывает альбом «Афиша» (орфография и пунктуация сохранены).





Группа «Буерак» была создана в 2014 году Артемом Черепановым и Александром Макеевым. Она стала популярной в определенных кругах подростков и 20-летних молодых людей своими ироническими песнями о маргинальном маленьком человеке из Усть-Чилима.





В интервью музыканты говорят, что группа началась как насмешка над модниками. Артем и Александр вдохновлялись Петром Мамоновым и его «Звуками Му».





«Буерак» много гастролирует по стране. В Новосибирске этим летом группа выступала на фестивале Pustota, который был сорван появлением ОМОНа, рассказывали НГС.НОВОСТИ.







