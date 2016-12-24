На Затулинке во дворе дома нашли труп 24-летнего парня 

На Затулинке во дворе дома нашли труп 24-летнего парня 

Жительница Затулинки утром обнаружила на детской площадке труп мужчины, полиция проводит проверку. 


«На детской площадке во дворе дома по ул. Петухова, 82 лежит труп мужчины, уже приезжали полицейские», — рассказала НГС.НОВОСТИ сегодня утром читательница, представившаяся Екатериной. 


В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили информацию. Сообщение о трупе поступило в полицию в 9:45. На место выехала следственно-оперативная группа, отрапортовали в МВД. 


«Тело уже опознали родственники. Это молодой человек 1992 года рождения, он жил на соседней улице. У мужчины нет видимых признаков насильственной смерти», — уточнили в правоохранительном ведомстве.


В полиции добавили, что уже проводится доследственная проверка. Материалы дела будут переданы в Следственный комитет. 

Ольга Власова
Фото Евгения Одинокова (РИА Новости)

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