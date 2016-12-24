​Новосибирские артисты превратились в овощи 

В репертуаре театра «Красный факел» в Новосибирске появился новый детский спектакль «Чиполлино», где главные действующие лица — овощи, фрукты и ягоды.

Премьера прошла 23 декабря. «Цирк, клоунада, соревнование — музыкальные эпизоды спектакля сменяют друг друга и не дают заскучать. Герои рассказывают о своих приключениях, которые уже произошли когда-то, и поэтому относятся ко всему с добрым юмором», — рассказали в театре.

Фото опубликовано Театр «Красный факел» 🎭 (@red_torch) Дек 22 2016 в 9:45 PST

Режиссер спектакля, предназначенного для детей от 5 лет, Тимур Насиров. В ролях: Сергей Богомолов (Чиполлино), Илья Шабельников (принц Лимон), Олег Майборода (синьор Помидор), Алексей Межов (граф Вишенка) и др. Билеты есть в наличии на воскресенье 25 декабря, стоимость от 200 до 400 руб.







Фото опубликовано Клавдия Качусова (@klavlin) Дек 22 2016 в 6:58 PST

20 декабря в сети появился очередной выпуск информационно-юмористического MOUNT SHOW. Его ведущий предположил, что «Чиполлино» — любимая книга главы департамента по тарифам НСО Гарея Асмодьярова. В книге принц Лимон сокрушался по поводу того, что после ввода налога на воздух жители стали меньше дышать, а власти НСО недавно объяснили повышение тарифов на ЖКХ в регионе излишней экономностью граждан.

Фото опубликовано Театр «Красный факел» 🎭 (@red_torch) Дек 22 2016 в 5:47 PST

Балет «Чиполлиино» есть в репертуаре Новосибирского оперного театра (НОВАТ). Его директор Владимир Кехман однажды ради шутки вышел на сцену в костюме принца Лимона. Правда, это было не в Новосибирске, а в Михайловском театре Санкт-Петербурга.