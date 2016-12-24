НОВАТ позвал на вечер сотни детей и показал им мир ​Disney


НОВАТ позвал на вечер сотни детей и показал им мир Disney (видео)


В новосибирском оперном театре (НОВАТ) прошел первый благотворительный вечер Disney, куда пригласили детей, нуждающихся в особой заботе и поддержке.


«Подобные вечера Disney проходят в России уже 10 лет, шестой год мероприятие поддерживает администрация президента РФ. Начиная с 2015 года праздники проходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах. В Новосибирске вечер провели впервые», — пояснили представители компании Disney в России на встрече с журналистами.  


На празднике 23 декабря побывало больше тысячи детей-сирот, инвалидов, детей из многодетных семей, малоимущих. 



Фойе НОВАТа украсили композициями из шаров и изображениями героев мультфильмов Уолта Диснея. Для детей работали аквагримеры, проводились различные мастер-классы. Затем маленьких гостей театра пригласили на бесплатный показ балета «Щелкунчик».

«Всего за прошедшие годы на новогодних вечерах Disney побывали 14,5 тыс. детей со всей России», — подытожили представители компании.

Как сообщали ранее в правительстве НСО, для малообеспеченных детей региона уже купили 41 тыс. подарков. Одаренных детей Новосибирской области губернатор Владимир Городецкий поздравит 28 декабря в ГКЗ им. А.М. Каца.


НОВАТ позвал на вечер сотни детей и показал им мир Disney (видео)


НОВАТ позвал на вечер сотни детей и показал им мир Disney (видео)


НОВАТ позвал на вечер сотни детей и показал им мир Disney (видео)


НОВАТ позвал на вечер сотни детей и показал им мир Disney (видео)


НОВАТ позвал на вечер сотни детей и показал им мир Disney (видео)


НОВАТ позвал на вечер сотни детей и показал им мир Disney (видео)


НОВАТ позвал на вечер сотни детей и показал им мир Disney (видео)


НОВАТ позвал на вечер сотни детей и показал им мир Disney (видео)


НОВАТ позвал на вечер сотни детей и показал им мир Disney (видео)


НОВАТ позвал на вечер сотни детей и показал им мир Disney (видео)


Анна Наумцева
Фото и видео Густаво Зырянова

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