НОВАТ позвал на вечер сотни детей и показал им мир ​Disney









В новосибирском оперном театре (НОВАТ) прошел первый благотворительный вечер Disney, куда пригласили детей, нуждающихся в особой заботе и поддержке.







«Подобные вечера Disney проходят в России уже 10 лет, шестой год мероприятие поддерживает администрация президента РФ. Начиная с 2015 года праздники проходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах. В Новосибирске вечер провели впервые», — пояснили представители компании Disney в России на встрече с журналистами.





На празднике 23 декабря побывало больше тысячи детей-сирот, инвалидов, детей из многодетных семей, малоимущих.









Фойе НОВАТа украсили композициями из шаров и изображениями героев мультфильмов Уолта Диснея. Для детей работали аквагримеры, проводились различные мастер-классы. Затем маленьких гостей театра пригласили на бесплатный показ балета «Щелкунчик».



«Всего за прошедшие годы на новогодних вечерах Disney побывали 14,5 тыс. детей со всей России», — подытожили представители компании.



Как сообщали ранее в правительстве НСО, для малообеспеченных детей региона уже купили 41 тыс. подарков. Одаренных детей Новосибирской области губернатор Владимир Городецкий поздравит 28 декабря в ГКЗ им. А.М. Каца.













































