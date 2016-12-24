Малые предприятия сократили сотрудников и стали лучше работать  

В Новосибирске малые предприятия стали работать в полтора раза эффективней, при этом число сотрудников сократилось на четверть.





Оборот вырос







Оборот малых предприятий за январь-сентябрь 2016 года превысил 355 млрд руб., что почти на 25 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (в фактически действующих ценах), сообщает Новосибирскстат. Из этого объема 125 млрд руб. пришлось на товары собственного производства, а также на работы и услуги, выполненные собственными силами.







Работников стало меньше





Количество работников малых предприятий в тот же период, напротив, сократилось на 24 % (к тому же периоду прошлого года), составив 120,1 тыс. человек, т.е. в среднем один работник малого предприятия в Новосибирской области производил товаров и услуг или обеспечивал продажи на 328,4 тыс. руб. в месяц.





Зарплаты сократились





Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника малых предприятий в январе-сентябре 2016 года составила 22 тыс. руб. Это на 24 % меньше, чем в среднем по области, но все равно больше, чем зарабатывали сотрудники малых предприятий в прошлом году (рост 13,4 %).





Итоговая эффективность





В целом малые предприятия показывают неплохую эффективность. При том что на малые предприятия приходится почти 24 % оборота всех организаций области, в них работает только 13,2 % всех трудоустроенных жителей региона, отмечает Новосибирскстат.







По существующим нормативам, для того чтобы считаться малым, предприятие должно иметь оборот не больше 800 млн руб. в год и численность сотрудников не выше 100 человек.







Средняя зарплата в целом по Новосибирской области в январе-сентябре 2016 года, по данным Новосибирскстата, составляла 28 902 руб. Больше всего в регионе зарабатывают сотрудники в сфере финансов, меньше всего — работники гостиниц.

