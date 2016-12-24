Торговцы в лютый мороз вышли продавать гусей и унты на площадь Маркса

Торговцы в лютый мороз вышли продавать гусей и унты на площадь Маркса (фото)


В 35-градусный мороз на пл. Маркса открылась уличная сельскохозяйственная ярмарка.


На пл. Маркса между торговыми комплексами «Калейдоскоп» и «Сан Сити» 24 декабря заработала традиционная областная сельскохозяйственная ярмарка. Еще рано утром на этом участке дороги появились посты ДПС и ограждения. Организаторов не остановил даже 35-градусный мороз. 


Торговцев на ярмарке, впрочем, совсем немного. Обычно все пространство, отведенное для торговли, заполняется уже к 9:00, и свою продукцию здесь представляют более 200 фермеров и торговых предприятий. 


Сейчас же корреспондент НГС.НОВОСТИ насчитал не больше 40 палаток, в которых стояли максимально тепло одетые и уже частично покрытые инеем продавцы. Из товаров, которые уже можно купить здесь, — замороженные гуси, мясные полуфабрикаты, мороженая рыба и теплые вещи.


Торговцы в лютый мороз вышли продавать гусей и унты на площадь Маркса (фото)


Покупателей пока совсем немного, часть посетителей ярмарки, похоже, пришла просто посмотреть, что здесь может происходить в такой холод. У некоторых из них происходящее вызывает даже чувство воодушевления. Мимо корреспондента НГС.НОВОСТИ прошел мужчина, который снимал ярмарку на смартфон, приговаривая: «Смотрите, сволочи, нас не победить». К кому именно обращался путник, выяснить не удалось. 


Ярмарка сельхозтоваров на пл. Маркса проводится обычно по субботам, привлекая большое количество покупателей и вызывая значительные заторы движения автотранспорта. Сегодня здесь не видно ни того, ни другого, поскольку морозы заставили остаться дома не только потенциальных покупателей ярмарки, но и автомобилистов в целом.

Стас Соколов
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