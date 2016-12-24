​Горзеленхоз за десять дней покрыл 3 тысячи елок веществом с секретным запахом

В Новосибирске специальным антивандальным веществом обработали почти 3 тыс. елок и сосен.







Обработкой хвойных деревьев специальным раствором с середины декабря занимались сотрудники МКУ «Горзеленхоз». Опрыскивание деревьев антивандальным раствором из распылителя специалисты планируют завершить к 28 декабря. Однако уже сейчас почти все деревья, которых набралось около 3 тыс., раствором обработаны, рассказали в «Горзеленхозе».







Такой раствор помогает защитить деревья от незаконной вырубки перед Новым годом. Специалисты обработали ели, сосны и кедры в скверах Героев Революции, Первомайском, Нарымском, Троицком, Кедровом, Тимирязевском, у театра «Глобус», у нового фонтана на Орджоникидзе, на набережной, вдоль Советского шоссе, у Бугринского моста и в других частях города.







В середине декабря горожане присылали в редакцию фотографии обработанных раствором елок из Первомайского сквера. Некоторые ветви деревьев и снег вокруг них оказались розового цвета.







Состав, которым опрыскивают деревья, безопасен для людей, животных и окружающей среды. После первых весенних дождей раствор с деревьев смоется, уточнили в «Горзеленхозе».





«В теплом помещении вещество начинает издавать резкий неприятный запах, который практически невозможно вывести в течение нескольких недель», — описывали ранее в пресс-центре мэрии свойства раствора.







Однако не все елки удается спасти. Несколько дней назад жители Первомайского района объявили награду за информацию о вандале, который спилил красивую 3-метровую ель.