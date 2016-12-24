​Горзеленхоз за десять дней покрыл 3 тысячи елок веществом с секретным запахом

Горзеленхоз за десять дней покрыл 3 тысячи елок веществом с секретным запахом (фото)

В Новосибирске специальным антивандальным веществом обработали почти 3 тыс. елок и сосен.


Обработкой хвойных деревьев специальным раствором с середины декабря занимались сотрудники МКУ «Горзеленхоз». Опрыскивание деревьев антивандальным раствором из распылителя специалисты планируют завершить к 28 декабря. Однако уже сейчас почти все деревья, которых набралось около 3 тыс., раствором обработаны, рассказали в «Горзеленхозе».


Такой раствор помогает защитить деревья от незаконной вырубки перед Новым годом. Специалисты обработали ели, сосны и кедры в скверах Героев Революции, Первомайском, Нарымском, Троицком, Кедровом, Тимирязевском, у театра «Глобус», у нового фонтана на Орджоникидзе, на набережной, вдоль Советского шоссе, у Бугринского моста и в других частях города.


В середине декабря горожане присылали в редакцию фотографии обработанных раствором елок из Первомайского сквера. Некоторые ветви деревьев и снег вокруг них оказались розового цвета. 


Состав, которым опрыскивают деревья, безопасен для людей, животных и окружающей среды. После первых весенних дождей раствор с деревьев смоется, уточнили в «Горзеленхозе». 


«В теплом помещении вещество начинает издавать резкий неприятный запах, который практически невозможно вывести в течение нескольких недель», — описывали ранее в пресс-центре мэрии свойства раствора.


Однако не все елки удается спасти. Несколько дней назад жители Первомайского района объявили награду за информацию о вандале, который спилил красивую 3-метровую ель. 

Ксения Евдокимова
Фото Елены Гурьяновой

Прочтений: 3760
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Мэр Новосибирска: каким город станет в 2017 году
28 декабря в прямом эфире НГС мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Губернатор Городецкий: итоги 2016 года
29 декабря в прямом эфире НГС губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено