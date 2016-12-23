​Хоккей: «Сибирь» забросила 3 шайбы за 7 минут и всухую одолела «Йокерит»

Сегодня, 23 декабря, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла хельсинкский «Йокерит» со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).











В первых двух периодах игра развивалась достаточно вяло. Несмотря на старания игроков, ни одной из команд не удалось открыть счет.





Третья двадцатиминутка началась для «Сибири» куда удачнее: на 42-й минуте защитник новосибирской команды Владислав Наумов реализовал большинство — счет стал 1:0 в пользу «Сибири».









«После шайбы, заброшенной защитником хозяев Владиславом Наумовым (№ 93), главный тренер гостей Юкка Ялонен запросил видеопросмотр на предмет блокировки вратаря. По итогам просмотра определено, что блокировки вратаря не было, поэтому взятие ворот засчитано верно», — отмечают в пресс-службе КХЛ.







На 45-й минуте Адам Полашек удвоил преимущество новосибирской команды. А закрепил успех нападающий Владимир Первушин: на 49-й минуте он забросил 3-ю шайбу в ворота гостей.







Переломить игру в свою пользу хельсинкским хоккеистам не удалось: «Йокерит» всухую проиграл хозяевам ледовой площадки. Ворота «Сибири» в матче защищал Дэнни Тэйлор.











Прошлая игра с «Йокеритом» также закончилась победой новосибирского клуба.







Сейчас «Сибирь» располагается на 9-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующий матч команда проведет в понедельник, 26 декабря, в гостях у ханты-мансийской «Югры».







