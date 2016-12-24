Новосибирцы со всех концов города пришли на митинг против повышения тарифов

Новосибирцы со всех концов города пришли на митинг против повышения тарифов (фоторепортаж)


​​На Михайловской набережной Оби прошел митинг против решения о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 15 %. 


По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, на площадке у памятника императору Александру III собралось не менее 150 человек.


Новосибирцы со всех концов города пришли на митинг против повышения тарифов (фоторепортаж)


Среди митингующих встречались как и пенсионеры, так и молодежь. Порядок на мероприятии обеспечивали не менее десяти полицейских.


Новосибирцы со всех концов города пришли на митинг против повышения тарифов (фоторепортаж)


В руках митингующих были плакаты: «СИБЭКО — стоп! Хватит грабить народ!», «Сэкономил тепло и воду — получай +20 %», «Городецкий, Локоть, депутаты НСК — за грабеж народа!», «Позор Городецкому!», «Депутаты, отмените рост тарифов — это грабеж!».


Новосибирцы со всех концов города пришли на митинг против повышения тарифов (фоторепортаж)


По данным сервиса НГС.ПОГОДА, температура во время митинга составляла –29 градусов, с учетом ветра и влажности она ощущалась как –37.


Новосибирцы со всех концов города пришли на митинг против повышения тарифов (фоторепортаж)


Среди выступающих были член Совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус, которая одна из немногих депутатов проголосовала против повышения тарифов, и депутат Совета депутатов Барабинска Константин Терещенко, заявивший, что у него в городе тарифы выросли всего на 4 %.


Новосибирцы со всех концов города пришли на митинг против повышения тарифов (фоторепортаж)


Выступающие с трибуны скандировали «Отменить рост тарифов» и «Городецкий, признай ошибку!» — участники митинга эти лозунги подхватывали.


Новосибирцы со всех концов города пришли на митинг против повышения тарифов (фоторепортаж)


В финале митинга его участники проголосовали за резолюцию, в которой потребовали отменить все решения органов власти о повышении тарифов на 15 % и ограничить индексацию официальным уровнем инфляции.


Новосибирцы со всех концов города пришли на митинг против повышения тарифов (фоторепортаж)


«Мы не доверяем заявлениям губернатора, мэра города Новосибирска и депутатов Совета депутатов города Новосибирска, что значительное увеличение стоимости коммунальных услуг экономически обоснованно — никаких реальных обоснований жителям города предоставлено не было», — зачитал резолюцию организатор митинга Сергей Дьячков. 


Новосибирцы со всех концов города пришли на митинг против повышения тарифов (фоторепортаж)


Дьячков заявил, что рост тарифов обусловлен «постоянно растущими финансовыми аппетитами монополий».


Новосибирцы со всех концов города пришли на митинг против повышения тарифов (фоторепортаж)


Суровая погода повлияла на продолжительность митинга — акция заняла всего около получаса.


Новосибирцы со всех концов города пришли на митинг против повышения тарифов (фоторепортаж)


Постановление о повышении тарифов на коммунальные услуги для жителей Новосибирска со второго полугодия 2017 года было подписано губернатором НСО Владимиром Городецким 16 декабря. 


Новосибирцы со всех концов города пришли на митинг против повышения тарифов (фоторепортаж)


В соответствии с документом холодная вода подорожает для новосибирцев на 20 %, горячая — на 15,9 %, водоотведение — на 20,1 %, отопление — на 14,9 %. Меньше всего подорожают электроэнергия (на 2,9 %) и газ (на 3,9 %).


Новосибирцы со всех концов города пришли на митинг против повышения тарифов (фоторепортаж)


Перед подписанием документ о новых тарифах прошел согласование в Совете депутатов Новосибирска. НГС.НОВОСТИ подробно писали о причинах этого решения — поставщики воды и тепла объявили о том, что им нужны деньги на ремонт изношенных сетей. Руководитель департамента по тарифам НСО Гарей Асмодьяров назвал еще одну причину для роста коммунальных платежей —излишняя экономность горожан.

Михаил Руднев
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 41559
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (693)693
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Мэр Новосибирска: каким город станет в 2017 году
28 декабря в прямом эфире НГС мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Губернатор Городецкий: итоги 2016 года
29 декабря в прямом эфире НГС губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено