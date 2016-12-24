Новосибирцы со всех концов города пришли на митинг против повышения тарифов
На Михайловской набережной Оби прошел митинг против решения о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 15 %.
По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, на площадке у памятника императору Александру III собралось не менее 150 человек.
Среди митингующих встречались как и пенсионеры, так и молодежь. Порядок на мероприятии обеспечивали не менее десяти полицейских.
В руках митингующих были плакаты: «СИБЭКО — стоп! Хватит грабить народ!», «Сэкономил тепло и воду — получай +20 %», «Городецкий, Локоть, депутаты НСК — за грабеж народа!», «Позор Городецкому!», «Депутаты, отмените рост тарифов — это грабеж!».
По данным сервиса НГС.ПОГОДА, температура во время митинга составляла –29 градусов, с учетом ветра и влажности она ощущалась как –37.
Среди выступающих были член Совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус, которая одна из немногих депутатов проголосовала против повышения тарифов, и депутат Совета депутатов Барабинска Константин Терещенко, заявивший, что у него в городе тарифы выросли всего на 4 %.
Выступающие с трибуны скандировали «Отменить рост тарифов» и «Городецкий, признай ошибку!» — участники митинга эти лозунги подхватывали.
В финале митинга его участники проголосовали за резолюцию, в которой потребовали отменить все решения органов власти о повышении тарифов на 15 % и ограничить индексацию официальным уровнем инфляции.
«Мы не доверяем заявлениям губернатора, мэра города Новосибирска и депутатов Совета депутатов города Новосибирска, что значительное увеличение стоимости коммунальных услуг экономически обоснованно — никаких реальных обоснований жителям города предоставлено не было», — зачитал резолюцию организатор митинга Сергей Дьячков.
Дьячков заявил, что рост тарифов обусловлен «постоянно растущими финансовыми аппетитами монополий».
Суровая погода повлияла на продолжительность митинга — акция заняла всего около получаса.
Постановление о повышении тарифов на коммунальные услуги для жителей Новосибирска со второго полугодия 2017 года было подписано губернатором НСО Владимиром Городецким 16 декабря.
В соответствии с документом холодная вода подорожает для новосибирцев на 20 %, горячая — на 15,9 %, водоотведение — на 20,1 %, отопление — на 14,9 %. Меньше всего подорожают электроэнергия (на 2,9 %) и газ (на 3,9 %).
Перед подписанием документ о новых тарифах прошел согласование в Совете депутатов Новосибирска. НГС.НОВОСТИ подробно писали о причинах этого решения — поставщики воды и тепла объявили о том, что им нужны деньги на ремонт изношенных сетей. Руководитель департамента по тарифам НСО Гарей Асмодьяров назвал еще одну причину для роста коммунальных платежей —излишняя экономность горожан.
Михаил Руднев
Фото Александра Ощепкова