Новосибирцы со всех концов города пришли на митинг против повышения тарифов





​​На Михайловской набережной Оби прошел митинг против решения о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 15 %.







По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, на площадке у памятника императору Александру III собралось не менее 150 человек.











Среди митингующих встречались как и пенсионеры, так и молодежь. Порядок на мероприятии обеспечивали не менее десяти полицейских.











В руках митингующих были плакаты: «СИБЭКО — стоп! Хватит грабить народ!», «Сэкономил тепло и воду — получай +20 %», «Городецкий, Локоть, депутаты НСК — за грабеж народа!», «Позор Городецкому!», «Депутаты, отмените рост тарифов — это грабеж!».









По данным сервиса НГС.ПОГОДА, температура во время митинга составляла –29 градусов, с учетом ветра и влажности она ощущалась как –37.











Среди выступающих были член Совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус, которая одна из немногих депутатов проголосовала против повышения тарифов, и депутат Совета депутатов Барабинска Константин Терещенко, заявивший, что у него в городе тарифы выросли всего на 4 %.









Выступающие с трибуны скандировали «Отменить рост тарифов» и «Городецкий, признай ошибку!» — участники митинга эти лозунги подхватывали.









В финале митинга его участники проголосовали за резолюцию, в которой потребовали отменить все решения органов власти о повышении тарифов на 15 % и ограничить индексацию официальным уровнем инфляции.









«Мы не доверяем заявлениям губернатора, мэра города Новосибирска и депутатов Совета депутатов города Новосибирска, что значительное увеличение стоимости коммунальных услуг экономически обоснованно — никаких реальных обоснований жителям города предоставлено не было», — зачитал резолюцию организатор митинга Сергей Дьячков.









Дьячков заявил, что рост тарифов обусловлен «постоянно растущими финансовыми аппетитами монополий».









Суровая погода повлияла на продолжительность митинга — акция заняла всего около получаса.









Постановление о повышении тарифов на коммунальные услуги для жителей Новосибирска со второго полугодия 2017 года было подписано губернатором НСО Владимиром Городецким 16 декабря.









В соответствии с документом холодная вода подорожает для новосибирцев на 20 %, горячая — на 15,9 %, водоотведение — на 20,1 %, отопление — на 14,9 %. Меньше всего подорожают электроэнергия (на 2,9 %) и газ (на 3,9 %).









Перед подписанием документ о новых тарифах прошел согласование в Совете депутатов Новосибирска. НГС.НОВОСТИ подробно писали о причинах этого решения — поставщики воды и тепла объявили о том, что им нужны деньги на ремонт изношенных сетей. Руководитель департамента по тарифам НСО Гарей Асмодьяров назвал еще одну причину для роста коммунальных платежей —излишняя экономность горожан.