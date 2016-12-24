Возобновились прямые рейсы из Новосибирска в пивную столицу Германии

Возобновились прямые рейсы из Новосибирска в пивную столицу Германии

Утром 24 декабря из новосибирского аэропорта «Толмачёво» вылетел первый в сезоне прямой рейс в Мюнхен (Германия).


По данным онлайн-табло аэропорта, рейс S7 Airlines № 845 вылетел из Новосибирска в 11:25.


Начиная с сегодняшнего дня S7 Airlines будет выполнять рейсы в Мюнхен, столицу земли ФРГ Бавария, и обратно один раз в неделю. Маршрут обслуживается на самолетах Boeing 737-800.


По данным сайта авиакомпании, билет на рейс из Новосибирска в Мюнхен в одну сторону можно было приобрести за 5430 руб. с учетом сборов. Стоимость билета на сегодняшнюю дату с возвратом в Новосибирск через неделю стоил около 14,6 тыс. руб.


В действующем зимнем расписании «Толмачёво» Мюнхен является одним из двух городов Европейского союза, связанных с Новосибирском прямыми регулярными рейсами. Также выполняются еженедельные рейсы в Прагу.


21 декабря аэропорт «Толмачёво» поставил рекорд по пассажиропотоку — впервые в истории новосибирского аэропорта через него прошло 4 млн пассажиров с начала года.


Михаил Руднев
Фото pixabay.om

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