​На площади Ленина открыли новогодний городок и зажгли елку высотой 22 метра

Сегодня, 23 декабря, прошло праздничное мероприятие в честь открытия «Новогоднего Заповедья» — так назвали ледовый городок в центре города.





Даже в сильный мороз (на табло мэрии горели цифры «–29») на месте бывшей парковки в центре собралось не менее сотни горожан.









После короткого праздничного концерта губернатор Владимир Городецкий и мэр Анатолий Локоть поздравили собравшихся новосибирцев. «Здесь самые настоящие сибиряки, которых жгучий мороз не остановил!» — сказал губернатор. «В эту зиму всего хватает — и снега, и мороза! Настоящая ядреная сибирская зима, спасибо Дедушка Мороз!» — радостно вторил мэр.









Скоро после традиционного «раз, два, три — елочка гори» — зажглась 22-метровая искусственная ель с красной звездой на верхушке.











В этом году ее поставили не на катке, как прошлой зимой, а отнесли в сторону. Как объяснили в мэрии, чтобы фотографироваться у елки спокойно и не бояться быть сбитым катающимися на коньках. Достоверно неизвестно, но, видимо, такие сбитые в прошлом году были.











Новогодний городок на пл. Ленина выполнен в тематике Новосибирского зоопарка. Так во всяком случае заявляют организаторы. «А где кошки?» — начал искать мэр Анатолий Локоть, оглядывая ледяные скульптуры. Но кошек не было — только белые медведи, пингвины и дельфины.











Главная достопримечательность новогоднего городка — каток. Он достаточно большой — на взгляд корреспондента НГС.НОВОСТИ спокойно вместит пару сотен катающихся. Прокат коньков стоит 100 руб., со своими можно бесплатно. Есть теплая раздевалка, услуги по заточке коньков.









Посетителей начнут пускать только с 14:00 воскресенья, 25 декабря — коррективы пришлось внести из-за сильных морозов.









Охранять горожан в новогоднем городке будут ежедневно несколько полицейских и студенты-дружинники. Также на всякий случай неподалеку будет дежурить «скорая помощь».











Каток будет работать с 10:00 до 22:00, а в Новый год — до 2:00. Каждый день январских каникул в новогоднем городке будет определенное тематическое событие, а в период с 3 по 6 января с 15:00 до 16:00 — мастер-классы юных фигуристов и хоккеистов.











В этом году открытие елки в центре города вышло скандальным. Уже и раньше неоднократно звучавшие недовольства по поводу того, что на два месяца закрывается большая парковка на пл. Ленина, на этот раз озвучил директор краеведческого музея Андрей Шаповалов. «Мы же все прошли это уже: два месяца в прошлом году пл. Ленина была закрыта, а улицы вокруг были заставлены машинами. Все стояло колом и было очень плохо», — заявил он в интервью НГС.







Полковник полиции Вадим Дунаускас, ответственный за охрану общественного порядка в Новосибирске в новогодние праздники, напомнил накануне, что в местах отдыха будут дежурить эвакуаторы, и посоветовал делать как он — парковаться в районе ул. Советская, а дальше идти до катка пешком.









