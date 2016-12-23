​Наказание для «Лексуса» на «красивых» номерах, опасная дорога и другие главные новости

Дайджест главных событий 23 декабря по версии НГС.







• В Заельцовском районе Новосибирска появилось свое «проклятое» место. За два дня здесь произошло 13 аварий! Сюжет примерно одинаковый: машину начинает мотать в разные стороны и выбрасывает либо на встречную полосу, либо в припаркованные авто на обочине.







• Водителя скандального «Лексуса» с номерами бывшей чиновничьей серии «ННН» наказали за езду по встречной полосе. Стражи порядка не обратили внимания на «крутизну» номера и назначили нарушителю штраф в 5000 руб.







• Новосибирец спас собаку, но из-за этого чуть было не пострадал от зоозащитников. Все дело в том, что уличный пес, привыкший к морозу и не желающий забираться в салон машины, ехал в металлическом кузове. Сердобольные горожане подумали, что собаку мучают.







• Главной экономической новостью дня стали итоги 2016 года в сфере общественного питания. Оказалось, что за год закрылась масса суши-баров, а вместо них открылось множество заведений, где делают бургеры. Кроме того, модным стал формат кофеен в метро.