На месте снесенного Дома спорта будет спорткомплекс с 8-метровыми потолками
Мэрия Новосибирска рассказала, как будет выглядеть новый спортивный комплекс на ул. Богдана Хмельницкого на замену снесенному Дому спорта.
Первые предпроектные предложения прозвучали сегодня, 23 декабря, на заседании президиума архитектурно-строительного совета в мэрии Новосибирска. Их представили владелец земельного участка (ЗАО «СД Альфа Капитал») и ОАО «Сибирская инвестиционная архитектурно-строительная компания». Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Как рассказал исполнительный директор ОАО «СИАСК» Михаил Ельский, на 1-м этаже спортивного комплекса планируется разместить зал для гимнастики, акробатики и единоборств площадью 24х16 м, высота потолка будет 8 м.
С этим спортивным залом будут соседствовать медпункт, душевые, раздевалки и инвентарные помещения. На 2-м этаже разместятся кабинеты для тренеров и администрации, а на 3-м — технический комплекс для полноценной работы здания. В цоколе будут еще два зала — 12х16 м и 12х18 м для общефизической подготовки и ритмической гимнастики, а также раздевалки, душевые и комнаты для инвентаря.
«В Новосибирске крайне не хватает залов с высотой потолка восемь и более метров. А здесь можно организовать полноценные занятия для художественной гимнастики и единоборств. Хотелось бы здесь разместить еще и каратистов. А в цокольном этаже учреждение "Спортивный город" может заниматься с жителями близлежащих микрорайонов», — прокомментировала проект начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.
По словам заместителя мэра — начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева, проектировщикам и собственнику еще предстоит доработать этот проект, учесть замечания, которые сделают профессионалы. После этого проект представят на суд общественности.
«В конце января мы планируем организовать для этого совместное заседание архитектурно-градостроительного совета и общественного совета по вопросам градостроительства», — пояснил Алексей Кондратьев.
Ранее НГС.НОВОСТИ подробно писали про главный строительный скандал этой осени — снос Дома спорта и клуба «Отдых» на ул. Богдана Хмельницкого ради возведения новых жилых высоток. А в ноябре мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил о том, что застройщик — ЗАО «СД Альфа Капитал» — обещает выделить место для спортивного зала, который станет заменой снесенному Дому спорта.
Ольга Хмелевская
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