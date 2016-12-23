На месте снесенного Дома спорта будет спорткомплекс с 8-метровыми потолками

На месте снесенного Дома спорта будет спорткомплекс с 8-метровыми потолками

​Мэрия Новосибирска рассказала, как будет выглядеть новый спортивный комплекс на ул. Богдана Хмельницкого на замену снесенному Дому спорта.


Первые предпроектные предложения прозвучали сегодня, 23 декабря, на заседании президиума архитектурно-строительного совета в мэрии Новосибирска. Их представили владелец земельного участка (ЗАО «СД Альфа Капитал») и ОАО «Сибирская инвестиционная архитектурно-строительная компания». Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Как рассказал исполнительный директор ОАО «СИАСК» Михаил Ельский, на 1-м этаже спортивного комплекса планируется разместить зал для гимнастики, акробатики и единоборств площадью 24х16 м, высота потолка будет 8 м.


С этим спортивным залом будут соседствовать медпункт, душевые, раздевалки и инвентарные помещения. На 2-м этаже разместятся кабинеты для тренеров и администрации, а на 3-м — технический комплекс для полноценной работы здания. В цоколе будут еще два зала — 12х16 м и 12х18 м для общефизической подготовки и ритмической гимнастики, а также раздевалки, душевые и комнаты для инвентаря.


«В Новосибирске крайне не хватает залов с высотой потолка восемь и более метров. А здесь можно организовать полноценные занятия для художественной гимнастики и единоборств. Хотелось бы здесь разместить еще и каратистов. А в цокольном этаже учреждение "Спортивный город" может заниматься с жителями близлежащих микрорайонов», — прокомментировала проект начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова. 


По словам заместителя мэра — начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева, проектировщикам и собственнику еще предстоит доработать этот проект, учесть замечания, которые сделают профессионалы. После этого проект представят на суд общественности.


«В конце января мы планируем организовать для этого совместное заседание архитектурно-градостроительного совета и общественного совета по вопросам градостроительства», — пояснил Алексей Кондратьев.


Ранее НГС.НОВОСТИ подробно писали про главный строительный скандал этой осени — снос Дома спорта и клуба «Отдых» на ул. Богдана Хмельницкого ради возведения новых жилых высоток. А в ноябре мэр Новосибирска Анатолий Локоть ​объявил о том, что застройщик — ЗАО «СД Альфа Капитал» — обещает выделить место для спортивного зала, который станет заменой снесенному Дому спорта.

Ольга Хмелевская
Фото pixabay.com

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