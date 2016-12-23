«Ауди» мэра Новосибирска припарковали на тротуаре

​Днем 23 декабря новосибирцы заметили служебный автомобиль мэра Анатолия Локтя, припаркованным на тротуаре.





Фотографию с «Ауди» на своей странице в «Фейсбуке» опубликовал общественник Алексей Носов. Машина с госномерами «о101оо154» стояла на тротуаре в центре Новосибирска.







На момент публикации Носов на звонки не отвечал.







«Это наша машина, с водителем будет составлена профилактическая беседа», — прокомментировал пресс-секретарь мэра Артем Роговский.







На автомобиле Audi A8 передвигается мэр Новосибирска Анатолий Локоть — его автомобиль попадал в летний обзор автомобилей представителей власти, который делал НГС.АВТО.





В конце ноября НГС.НОВОСТИ писали о том, как из-за полпреда Сергея Меняйло перекрыли Димитровский мост в час пик.







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