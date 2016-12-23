Дорожники починили 11 ям в мороз при помощи плавящей асфальт машины

​В Новосибирске с помощью инфракрасного разогревателя в холода залатали ямы на Ипподромской и Бердском шоссе.





Ямочный ремонт методом инфракрасного подогрева в Новосибирске делает ООО «Новосибирскгражданстрой», который выиграл объявленный мэрией аукцион. Всего в плане ремонта — 623 кв. м дорог, это 55 участков, компания отремонтирует их за 500 тыс. руб.







Рабочие начали ремонт 28 ноября и до 20 декабря с помощью инфракрасного площадочного разогревателя выполнили 40 % от плана — отремонтировали 253 кв. м на 11 участках, рассказали в главном управлении благоустройства и озеленения (ГУБО) Новосибирска.





Ямы разного диаметра залатали на Ипподромской, пл. Кирова, ул. Аэропорт, Немировича-Данченко, Ватутина, Большевистской, Холодильной, Тимирязева, Бердском шоссе и Димитровском мосту.







Инфракрасный разогреватель представляет собой 4-колесную тележку с двумя газовыми баллонами по 27 л. Снизу тележки есть элементы, которые нагревают холодный асфальт до 170–180 градусов — он начинает крошиться. Яму площадью 1 кв. м можно засыпать за 15 минут, а ремонтировать дороги можно и в –10…–20 градусов. Ранее НГС.НОВОСТИ делали репортаж, как дорожники латали яму на Ипподромской с помощью инфракрасного разогревателя.

