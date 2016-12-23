Дорожники починили 11 ям в мороз при помощи плавящей асфальт машины

Дорожники починили 11 ям в мороз при помощи плавящей асфальт машины (фото)

​В Новосибирске с помощью инфракрасного разогревателя в холода залатали ямы на Ипподромской и Бердском шоссе.


Ямочный ремонт методом инфракрасного подогрева в Новосибирске делает ООО «Новосибирскгражданстрой», который выиграл объявленный мэрией аукцион. Всего в плане ремонта — 623 кв. м дорог, это 55 участков, компания отремонтирует их за 500 тыс. руб.


Рабочие начали ремонт 28 ноября и до 20 декабря с помощью инфракрасного площадочного разогревателя выполнили 40 % от плана — отремонтировали 253 кв. м на 11 участках, рассказали в главном управлении благоустройства и озеленения (ГУБО) Новосибирска.


Ямы разного диаметра залатали на Ипподромской, пл. Кирова, ул. Аэропорт, Немировича-Данченко, Ватутина, Большевистской, Холодильной, Тимирязева, Бердском шоссе и Димитровском мосту.


Инфракрасный разогреватель представляет собой 4-колесную тележку с двумя газовыми баллонами по 27 л. Снизу тележки есть элементы, которые нагревают холодный асфальт до 170–180 градусов — он начинает крошиться. Яму площадью 1 кв. м можно засыпать за 15 минут, а ремонтировать дороги можно и в –10…–20 градусов. Ранее НГС.НОВОСТИ делали репортаж, как дорожники латали яму на Ипподромской с помощью инфракрасного разогревателя.

Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова

Прочтений: 7323
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (31)31
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Мэр Новосибирска: каким город станет в 2017 году
28 декабря в прямом эфире НГС мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Губернатор Городецкий: итоги 2016 года
29 декабря в прямом эфире НГС губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено