Ехавшего по «встречке» водителя «Лексуса» с номерами «ННН» оштрафовали

​О наказании автохама сообщил сегодня читатель НГС и очевидец нарушения Александр, который до этого подал заявление в ГИБДД.


Ехавшего по «встречке» водителя «Лексуса» с номерами «ННН» оштрафовали (видео)


Александр прислал в редакцию скан приказа за подписью командира полка ДПС на Станционной Александра Бойко. В нем сказано, что «по результатам расследования водитель автомобиля «Лексус GX470» с госномером «Н026НН54» привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ». 


Известно, что по этой части статьи 12.16 законом предусмотрено два вида наказания — лишение прав или штраф 5000 руб. При этом в приказе не было указано, как конкретно наказали водителя «Лексуса». Как уточнил корреспонденту НГС.НОВОСТИ источник в правоохранительных органах, в этом случае с «Лексусом» речь идет как раз о штрафе.


Александр рассказал, как ему удалось добиться правосудия.


«Я пришел вечером домой с работы и оставил заявление онлайн на сайте ГИБДД. Его официально зарегистрировали. Через пару дней мне позвонили и попросили приехать в полк ДПС на Станционной. Хотя я думал, раз заявление онлайн есть, все видеоматериалы приложены, то не придется никуда ехать. Съездил в ближайший выходной на Станционную, написал заявление от руки, приложил DVD с записанным оригиналом видео. Мне пообещали прислать результат на e-mail, который я указал при заполнении онлайн-заявления. В общем так и произошло. Сегодня утром нашел письмо от ГИБДД на почте», — описал ситуацию читатель.


Напомним, инцидент произошел 1 декабря.


«Выезжаю с парковочного кармана на ул. Депутатской, участок от Каменской до Семьи Шамшиных, и утыкаюсь в Lexus GX470 на номерах администрации Новосибирска (в действительности серия ННН уже давно не используется чиновниками. — М.В.), который прет во встречном направлении по односторонней улице. Вышел, спросил, видел ли он кирпич, под который проехал? В ответ услышал: "А ты принципиальный что ли? Будем стоять значит". Да, я принципиальный и решил постоять, так как улица оживленная, и сзади уже начали скапливаться автомобили», — рассказывал тогда Александр.



Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Марк Волков
Фото читателя НГС
Видео youtube.com, канал Galbat0rix

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