Новосибирцы отправили краски и самодельные игрушки детям в Сирию

Новосибирцы отправили краски и самодельные игрушки детям в Сирию (фото)

​Новосибирские школьники отправили новогодние подарки и игрушки из ткани детям в Сирию.


Об этом журналистам рассказал 23 декабря мэр Анатолий Локоть. Акция по сбору подарков для сирийских детей, страдающих от военных операций, проходит по инициативе Министерства обороны России.


«Ребятишки откликнулись очень активно, и детские, молодежные учреждения тоже, на призыв собрать подарки новогодние для детей Сирии.


Я не думал, что так получится, но за два дня буквально собрали, и сегодня Ил-76 уже в полете, летит в Сирию, и там праздничный привет от наших ребятишек.


Кто-то гуманитарную помощь шлет, кто-то оружие, а мы посылаем подарки детям. Я считаю, что это такая трогательная, интересная акция», — отметил мэр.


В управлении физкультуры и спорта мэрии рассказали, что им и МАУ «Стадион» удалось собрать две коробки с новыми красками, кистями, гуашью, пластилином, карандашами, ручками, фломастерами и еще многими вещами, которые там сейчас себе позволить не могут.


«А ведь они обычные дети, которые любят рисовать, лепить, раскрашивать картинки... Надеемся, им понравится», — отметили в управлении.


Кроме того, вчера, 22 декабря, новосибирцы на мастер-классе делали игрушки «Птица» из текстиля для детей из Сирии. Все подарки привезли в военный комиссариат Новосибирской области, сегодня они отправились в Сирию из Новосибирска на самолетах Минобороны. Детям их планируют передать в канун Нового года.


Школьники из Новосибирска и ранее отправляли посылки детям в Алеппо: тогда новосибирцы купили канцелярию и подарки, а также написали письма и перевели их на арабский язык.

Ксения Евдокимова
Фото novosib-sport.ru

Прочтений: 3331
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (32)32
Добавить комментарийВсе комментарии
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Мэр Новосибирска: каким город станет в 2017 году
28 декабря в прямом эфире НГС мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Губернатор Городецкий: итоги 2016 года
29 декабря в прямом эфире НГС губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено