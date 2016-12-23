Новосибирцы отправили краски и самодельные игрушки детям в Сирию

​Новосибирские школьники отправили новогодние подарки и игрушки из ткани детям в Сирию.





Об этом журналистам рассказал 23 декабря мэр Анатолий Локоть. Акция по сбору подарков для сирийских детей, страдающих от военных операций, проходит по инициативе Министерства обороны России.







«Ребятишки откликнулись очень активно, и детские, молодежные учреждения тоже, на призыв собрать подарки новогодние для детей Сирии.





Я не думал, что так получится, но за два дня буквально собрали, и сегодня Ил-76 уже в полете, летит в Сирию, и там праздничный привет от наших ребятишек.





Кто-то гуманитарную помощь шлет, кто-то оружие, а мы посылаем подарки детям. Я считаю, что это такая трогательная, интересная акция», — отметил мэр.







В управлении физкультуры и спорта мэрии рассказали, что им и МАУ «Стадион» удалось собрать две коробки с новыми красками, кистями, гуашью, пластилином, карандашами, ручками, фломастерами и еще многими вещами, которые там сейчас себе позволить не могут.





«А ведь они обычные дети, которые любят рисовать, лепить, раскрашивать картинки... Надеемся, им понравится», — отметили в управлении.





Кроме того, вчера, 22 декабря, новосибирцы на мастер-классе делали игрушки «Птица» из текстиля для детей из Сирии. Все подарки привезли в военный комиссариат Новосибирской области, сегодня они отправились в Сирию из Новосибирска на самолетах Минобороны. Детям их планируют передать в канун Нового года.







Школьники из Новосибирска и ранее отправляли посылки детям в Алеппо: тогда новосибирцы купили канцелярию и подарки, а также написали письма и перевели их на арабский язык.