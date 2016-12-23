Художники и поэты выпустили детские книги про клизму и «коллаж из рож»
В новосибирском Доме актера открылась выставка совместных работ современных художников и поэтов «Сибирские актуальные сказки».
Эти творческие работы вошли в одноименную серию из 4 детских книжек, которую недавно издал Сибирский филиал Государственного центра современного искусства (ГЦСИ). В каждой из этих книг творческие дуэты при помощи поэзии и иллюстраций рассказывают о специфике современного искусства.
Например, одна из этих книг сделана в форме азбуки, в которой раскрываются понятия современного искусства — начиная с термина «авангард» и заканчивая термином «концепциЯ».
В обучающей книге «Жанры современного искусства в стихах и картинках» представлены, например, такие двустишия:
Гляжу вокруг — из рож коллаж,
Пусть это будет ассамбляж.
***
В темноте струя из клизмы
как прием автоматизма.
***
Милицейский слышишь свист?
Значит ты — акционист!
А книга «Музей современного искусства в стихах и картинках» начинается с таких строк:
Для сестры я рисовал
ежика к восьмому марта.
Вышла грустная сова
или все-таки ондатра...
Говорит сестра: «Андрей,
почему тебе так грустно?
Не пойти ли нам в музей
современного искусства?»
«Что висит в твоем музее,
знаю я и протестую.
Рисовать там не умеют.
Сам я лучше нарисую!»
После этого, по сюжету, брат, сестра и их дедушка все-таки отправляются в музей и обсуждают все, что там видят. Например, между детьми происходит такой диалог:
«Инсталляция что значит?» —
у сестры узнать пытался я.
«Дерево, скульптура, мальчик —
все, что хочешь, инсталляция!»
«Актуальные поэты написали тексты, которые, в принципе, разъясняют, что это такое — [современное искусство], что это замечательное явление, которое помогает нам жить, помогает весело проводить время, интеллектуальные игры нам обеспечивает — игры ума. А актуальные художники нарисовали иллюстрации.
И все это рассказывает таким околодетским языком про то, что современное искусство замечательно,
[что] это великолепная область жизнедеятельности любого человека, это очень интересно. К тому же мы эту выставку сделали в Доме актера, сейчас там проходят детские корпоративы, и все очень радуются тому, что это там размещено», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель Сибирского филиала ГЦСИ, художник Вячеслав Мизин.
По его словам, несмотря на то, что издания оформлены в стилистике детской художественной книги, это «некое лукавство» со стороны авторов, потому что на самом деле эти книги — не для категории «0+». Они могут быть интересны детям, начиная со среднего и старшего школьного возраста.
В создании книг приняли участие авторы из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга: поэты: Андрей Жданов, Андрей Родионов, Герман Лукомников, Константин Скотников, Виталий Красный, художники: Дмитрий Цветков, Вячеслав Мизин, Сергей Беспамятных, Игорь Шерко и Александр Шабуров. Каждая из 4 книг серии «Сибирские актуальные сказки» вышла тиражом 150 экземпляров, сейчас к изданию готовятся еще 2 книги от московского-екатеринбуржского творческого тандема.
Как отметил Вячеслав Мизин, в четверг, 22 декабря, на открытии выставки собралось около сотни гостей. Собравшиеся услышали живую музыку от приглашенных музыкантов из молодежного центра «Звездный», стихи в исполнении участников проекта и получили в подарок книги с автографами авторов.
Как сообщается на обложках книг, грант на их издание выделила мэрия Новосибирска. Но какую именно сумму, директор Сибирского филиала ГЦСИ не уточнил.
В прошлом месяце НГС.НОВОСТИ рассказывали о фотовыставке «123 эмоции» от молодой художницы Екатерины Sh.
Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова